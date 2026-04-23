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Revelan IMPENSADAS IMÁGENES del 'comportamiento' de Angie Arizaga con la madre de Jota Benz en su ausencia

Aunque siempre han mostrado tener una buena relación, Angie Arizaga sorprendió con un video inesperado que revela su verdadero 'comportamiento' hacia Laura Carpena, madre de Jota Benz, cuando él no está. ¿Es real?

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    Revelan IMPENSADAS IMÁGENES del 'comportamiento' de Angie Arizaga con la madre de Jota Benz en su ausencia
    Angie Arizaga con la madre de Jota Benz
    Revelan IMPENSADAS IMÁGENES del 'comportamiento' de Angie Arizaga con la madre de Jota Benz en su ausencia

    Tras comprometerse con Jota Benz en un viaje de ensueño por Roma, donde se encontró con Laura Carpena, su madre, Angie Arizaga sorprendió compartiendo un video que muestra cómo realmente se lleva con su suegra cuando el novio no está presente. ¿Realmente no hay sintonía?

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    Revelan imágenes sorprendentes del 'comportamiento' de Angie Arizaga hacia la madre de Jota Benz

    Angie Arizaga impactó al reaparecer en redes sociales con un contenido que podría mostrar su verdadera relación con la madre de Jota Benz y Gino Assereto, Laura Carpena, quien reside en el extranjero y es visitada por ellos en sus viajes.

    Ella fue una de las personas que colaboró cuando el guerrero le propuso matrimonio a la ‘Negrita’. Su suegra mostró gran emoción por este primer paso en la vida de su hijo. No obstante, en ocasiones que están juntas con Benz, proyectan la imagen de una familia unida.

    Recientemente, un video que la exguerrera publicó en su Instagram desconcertó a muchos. Las imágenes muestran a ella y su suegra solas en ausencia del chico reality. “¿Y cómo te llevas con tu suegra? Yo:”, se lee en la descripción, invocando al público a ver la interacción con la abuela de su hijo.

    Durante el video, se observa a la madre del cantante descansando en un sofá con una manta, mientras Arizaga entra al salón con una almohada en las manos.

    Al notar que ella dormía y asegurándose de que estaban solas, la popular ‘Negrita’ hizo un gesto que parecía señalar que quería colocar la almohada sobre la cabeza de Carpena con gran fuerza, lo que provocó que ella despertase sorprendida, sin entender las intenciones de la modelo.

    Al darse cuenta de su error, Arizaga se retiró de la escena con una sonrisa nerviosa, intentando disimular su confusión.

    No obstante, todo formaba parte de un video humorístico que evidencia la confianza entre ambas, aclarado por Arizaga con la nota: “Cómo te extraño suegrita…Humor”, publicada en su Instagram, causando las risas de sus seguidores por la divertida escena.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan IMPENSADAS IMÁGENES del 'comportamiento' de Angie Arizaga con la madre de Jota Benz en su ausencia
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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