El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, reiteró que se activaron protocolos de control y diagnóstico para proteger a grupos vulnerables ante la circulación del virus H3N2 .

El Ministerio de Salud (Minsa) respondió ante las interrogantes surgidas tras la confirmación de dos casos del virus de la influenza H3N2. La población se mostró interesada en saber si volvería el uso obligatorio de las mascarillas en los espacios públicos y para esto, el ministerio rompió las dudas.

¿Vuelve la mascarilla? Minsa aclara qué medidas siguen vigentes tras detección de nuevos casos

Ante la circulación de información confusa, el Ministerio de Salud salió al frente para precisar el alcance de las medidas sanitarias vigentes. Mediante un pronunciamiento oficial, la institución remarcó que “NO se ha dispuesto el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos”, manteniéndose la exigencia únicamente dentro de los establecimientos de salud en todo el país.

La aclaración se dio luego de que las autoridades confirmaran la presencia de la infección en dos menores de edad que viven en Lima. El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el viceministro de Salud, Leonardo Rojas, acompañado por representantes del Instituto Nacional de Salud, del Colegio Médico del Perú y de la Asociación de Clínicas Privadas.

Durante su intervención, Rojas informó que se pusieron en marcha los protocolos de control, seguimiento y diagnóstico con el objetivo de frenar la expansión del virus y “proteger a los vulnerables, a los niños, a los adultos mayores y a las personas que tienen algún tipo de morbilidad o un sistema inmunológico afectado”.

A su turno, el director del CDC Perú, César Munayco, destacó que la detección temprana refleja la operatividad del sistema sanitario. “¿Qué significa que hemos detectado dos casos de la influenza estacional A (H3N2)? Que los sistemas de vigilancia funcionan”, afirmó.

Finalmente, Munayco explicó que el subclado K no es nuevo y que se encuentra en circulación internacional desde agosto. Indicó que su propagación está relacionada con el tránsito de personas y precisó que se originó entre Estados Unidos y Australia, registrándose actualmente en más de 30 países.

Aumenta la demanda de mascarillas tras confirmarse nuevos casos

La difusión de los primeros contagios generó una reacción inmediata entre los ciudadanos. Un informe de Latina dio cuenta de un incremento en la compra de mascarillas en diversos sectores de Lima, especialmente en zonas comerciales como la avenida Emancipación, donde farmacias y tiendas reportan mayor afluencia de clientes. Los precios, según el tipo de producto, fluctúan entre seis y veinte soles por caja.

De acuerdo con los comerciantes, quienes más están adquiriendo estos insumos son los adultos mayores, motivados por la necesidad de reforzar medidas preventivas frente a la influenza. Tanto las mascarillas de alta protección como las tradicionales figuran entre las más solicitadas.