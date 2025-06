Eva Ayllón volvió a captar la atención del público este 13 de junio , no con su voz en el escenario, sino a través de sus redes sociales. La reconocida cantante criolla publicó una serie de mensajes en sus historias de Instagram que, para muchos, no pasaron desapercibidos. Sus palabras, cargadas de profundidad y firmeza, fueron interpretadas por varios de sus seguidores como posibles indirectas dirigidas a su hijo, Francisco García, con quien mantendría una relación tensa desde hace un tiempo.

Pero eso no fue todo. Otra de sus publicaciones que generó una ola de reacciones fue la siguiente: “Ya no me siento en mesas donde yo podría ser el tema cuando me levanto”. Con esta frase, la intérprete dejó entrever que ha optado por alejarse de espacios en los que no se siente valorada o donde, aparentemente, su presencia solo sirve para alimentar comentarios a sus espaldas.