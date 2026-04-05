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Corte de luz este martes 7 de abril en Lima y Callao por hasta 7 horas: revisa AQUÍ los 8 DISTRITOS AFECTADOS

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este 7 de abril, que durará hasta 7 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

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    Corte de luz este martes 7 de abril en Lima y Callao por hasta 7 horas: revisa AQUÍ los 8 DISTRITOS AFECTADOS
    Corte de luz este martes 7 de abril en Lima y Callao por hasta 7 horas: zonas y horarios de conexión.
    Corte de luz este martes 7 de abril en Lima y Callao por hasta 7 horas: revisa AQUÍ los 8 DISTRITOS AFECTADOS

    ¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este martes 7 de abril. La suspensión del servicio podría durar hasta 7 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

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    En los distritos de Puente Piedra, San Martín de Porres, Pueblo Libre, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Callao, Santa Rosa de Quives y Los Olivos Lima Centro, se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.

    Distritos afectados por el corte de luz este sábado 28 de marzo, según Pluz Perú

    Puente Piedra

    • Horario del corte: 8.30 – 16.00
    • Zonas afectadas: Urb. La Ribera del Río Chillón Mzs. A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ll, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, W. 

    San Martín de Porres

    • Horario del corte: 8.30 – 18.30 
    • Zonas afectadas: Proviv. Las Mercedes de Naranjal II Mz A, B, C, Prog. Viv. Chavín I Etapa Mz A, B, C. 

    Pueblo Libre

    • Horario del corte: 9.00 – 13.30 
    • Zonas afectadas: Av. del Río Cdras 2, 3, 4, Calle Bahía Cdra 1, Calle Copacabana Cdra 1, Calle Pablo Bermúdez Cdra 4, Calle Morales Bermúdez Cdra 2, Calle Parque La Orquídea Cdra 1, Calle Rivadavia Cdra 1, Calle Teruel Cdra 2, Calle Parque Ruiz Oliver 75, Jr. Portugal Cdra 2.

    Carabayllo

    • Horario del corte: 9.00 – 17.00
    • Zonas afectadas: A.H. El Horizonte Av. Micaela Bastidas Mz T, T1, Calle Miguel Grau Mz S, Jr. 7 de Marzo Mz S, A.H. El Progreso Av. Túpac Amaru Cdras 28, 29, 30, Mz R, S, Jr. 3 de Octubre Cdra 1 Mz Q, R, Jr. José Pardo Oeste Cdras 1, 2, Mz S, S1, Jr. Los Claveles Oeste Cdra 1, Mz T, T1, U, U1, Jr. Miguel Grau Este Cdra 1, Jr. Miguel Grau Oeste Cdras 1, 2, Mz S, S1, T, T1, Jr. Vargas Machuca Cdra 1, Mz R, Pasaje Central Cdras 1, 2, Pasaje Oeste Cdra 2.

    San Juan de Lurigancho

    • Horario del corte: 9.00 – 18.00
    • Zonas afectadas: Urb. Canto Grande Mz E, Av. El Bosque Cdra 9, A.H. San Juan Bautista Mz A, P.J. Huanta I Mz F, G, H.
    • Horario del corte: 9.30 – 17.30
    • Zonas afectadas: Asoc. Proviv. Compradores de Terrenos de Campoy III Etapa Mz J, N, Ñ, S, R, T, T1, Y.

    Callao

    • Horario del corte: 9.30 – 15.30
    • Zonas afectadas: A.H. Bocanegra Mz E14, Av. 18 de Octubre Mz E11, E12, E13, E14, F1, F12, F14, Av. El Olivar Mz E16, Av. Perú Cdra 48.

    Santa Rosa de Quives

    • Horario del corte: 9.00 – 17.00 
    • Zonas afectadas: C.P. Huanchipuquio Bajo Ramadales Ramal D, C.P. Huachipuquio El Roble 2 Mz. D.

    Los Olivos

    • Horario del corte: 11.00 – 17.00  
    • Zonas afectadas: Jr. Caraz Cdras. 8, 9, Jr. César Vallejo Cdra. S/N, 7, Jr. La Hiedra Cdra. 7, Jr. Los Castaños Cdras. 7, 8, Jr. Manuel Gonzáles Prada Cdras. 7, 8, Calle Abutillón Cdra. 38, Calle Las Acacias Cdra. 7, Calle Los Castaños Cdras. 7, 8, Av. Carlos A. Izaguirre Cdras. 8, 9, Av. Las Palmeras Cdras. 8, 38, Urbanización Las Palmeras Mzs. B, C, D, E, F, K, Urbanización Mercurio Mzs. U, Z. 
    • Horario del corte: 11.00 – 17.00 
    • Zonas afectadas: Jr. Las Acacias Cdra. 7, Av. Carlos Izaguirre Cdras. 6, 7, Jr. José Santos Chocano Cdras. 10, 11, Calle Las Ficarias Cdra. 38, Jr. Los Castaños Cdra. 7, Jr. José Manuel Pereyra Cdra. 5, Urb. Las Palmeras Mzs. A, B, C, F, Psje. Los Fobos Cdra. 1, Jr. Los Azafrán Cdra. 7. 


    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de luz este martes 7 de abril en Lima y Callao por hasta 7 horas: revisa AQUÍ los 8 DISTRITOS AFECTADOS
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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