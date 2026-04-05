¡LUNES SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este 6 de abril: conoce las zonas y horarios afectados

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este lunes 6 de abril. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 6 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

    Corte de agua este 6 de abril según Sedapal: conoce las zonas afectadas


    Lurigancho

    • Zona afectada: C. P. Las Colinas. Cuadrante: C.P. Virgen del Carmen La Era de Ñana.
    • Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

    Ate

    • Zona afectada: A. H. Huaycán zona H. A. H. Huaycán zona M. A. H. Huaycán zona P Ampliación. A. H. Huaycán zona S. A. H. Huaycán zona T.
    • Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
    • Zona afectada: A. H. Huaycán zona I. A. H. Huaycán zona J. A. H. Huaycán zona K
    • Hora: 12.00 a. m. - 11.50 p. m.
    • Zona afectada: A. H. Monterrey B. Asoc. 8 de Enero. A. H. Monterrey A. Cerro Candela. Av. 10 de Abril.
    • Hora: 2.00 p. m. - 11.50 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zona afectada: P.J. Sagrado Madero. A. H. Corazón de Jesús Sector Los Ángeles
    • AF Lomas de Sagrado Madero. P.J. Nuevo Perú Sector Ampliac. Nuevo Perú. A. H. Kawachi. P.J. Nuevo Perú. A. H. Los Rosales. San Francisco de Asís. A. H. Casuarinas. A. H. Casuarinas Ampliac. A. H. Nuevo Perú. AF Nuevo Perú 2° etapa. P.J. Canto Chico. AF Monte Sinaí. AF Nuevo Amanecer. A.H. Santa Rosa Lima Parcela A Sector Sagrado Corazón de Jesús. Asoc. Brisas Asoc. Juventud Unida. A. H. Santa Rosa de Lima Parcela B Sector Juventud Unida Agru. Las Lomas de Montreal.  A. H. Santa Rosa Sector Terrazas de Canto Grande. A. H. 15 de Enero. A. H. 15 de Enero Ampliac. Agru. Los Portales de Las Flores. Agru. 15 de Enero Primavera.
    • Hora: 11.00 a. m. - 11.55 p. m.
    • Zona afectada: P. J. Canto Chico.
    • Hora: 11.00 a. m. - 11.55 p. m.

    Los Olivos

    • Zona afectada: A.H. Los Jazmines de Naranjal Cuadrante. A.H. Comité Unificado Villa Canta. A.H. Comité Vecinal 19A. A.H. 30 de Enero. A.H. Las Gardenias. A.H. Los Jardines. P.J. José C. Mariátegui. U. Pop. Independencia.
    • Hora: 12.00 m. - 8.00 p. m.


    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

