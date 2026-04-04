¡LUNES SIN LUZ! Confirman corte de servicio este 6 de abril por hasta 9 horas: revisa AQUÍ los 12 sectores afectados
¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este lunes 6 de abril. La suspensión del servicio podría durar hasta nueve horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.
Distritos afectados por el corte de luz este 6 de abril, según Pluz Perú
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: Agrupación Juan Valer Sandoval (manzanas A, B, C, D, F, G, G2, H, I, J, J1, K, K1, L, M, N, Ñ), A.H. Proyecto Integral Nuevo San Juan (manzanas A, B, C, D, E, F, G), Agrupación Familiar Cristo Rey (manzanas A, B, C, D), Agrupación Familiar La Planicie (manzanas O, P, P4, T3, T6, V5, V6, V7), A.H. Los Girasoles de María de Jesús (manzanas C, D, E, Ñ) y Agrupación Familiar Las Lomas de Cristo Rey (todas las manzanas desde la A hasta la W2).
- Horario: 9.30 a. m. a 5.30 p. m.
San Antonio de Chaclla
- Zonas afectadas: Asociación de Pobladores El Cercado Anexo 22 Jicamarca (manzanas AA, AB y AH).
- Horario: 10.00 a. m. a 3.00 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: Asociación de Vivienda Las Begonias (manzanas A a la M), Asociación de Vivienda Los Álamos del Norte (manzanas A a la M), Asociación de Vivienda Los Cedros de Carabayllo (manzanas A a la O) y el A.H. Limatambo II Etapa (manzanas H, I, K, L, M, N, O).
- Horario: 10.00 a. m. a 1.00 p. m.
San Juan de Lurigancho (Segundo sector)
- Zonas afectadas: C.V. Santa Martha de Lima (manzanas H, O, P, E), Programa Ciudad Mariscal Cáceres (manzanas A, B) y el A.H. Los Heraldos y Magnolias (manzanas A, B, C, D, E).
- Horario: 10.00 a. m. a 4.30 p. m.
Recomendaciones ante el corte de luz programado
La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.