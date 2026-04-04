¡LUNES SIN LUZ! Confirman corte de servicio este 6 de abril por hasta 9 horas: revisa AQUÍ los 12 sectores afectados

Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este 6 de abril, que durará hasta 9 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este lunes 6 de abril. La suspensión del servicio podría durar hasta nueve horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡SIN AGUA POR 12 HORAS! Cinco distritos de Lima no tendrán servicio este 5 de abril: conoce AQUÍ las zonas afectadas

    Distritos afectados por el corte de luz este 6 de abril, según Pluz Perú

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: Agrupación Juan Valer Sandoval (manzanas A, B, C, D, F, G, G2, H, I, J, J1, K, K1, L, M, N, Ñ), A.H. Proyecto Integral Nuevo San Juan (manzanas A, B, C, D, E, F, G), Agrupación Familiar Cristo Rey (manzanas A, B, C, D), Agrupación Familiar La Planicie (manzanas O, P, P4, T3, T6, V5, V6, V7), A.H. Los Girasoles de María de Jesús (manzanas C, D, E, Ñ) y Agrupación Familiar Las Lomas de Cristo Rey (todas las manzanas desde la A hasta la W2).
    • Horario: 9.30 a. m. a 5.30 p. m.

    San Antonio de Chaclla

    • Zonas afectadas: Asociación de Pobladores El Cercado Anexo 22 Jicamarca (manzanas AA, AB y AH).
    • Horario: 10.00 a. m. a 3.00 p. m.

    Carabayllo

    • Zonas afectadas: Asociación de Vivienda Las Begonias (manzanas A a la M), Asociación de Vivienda Los Álamos del Norte (manzanas A a la M), Asociación de Vivienda Los Cedros de Carabayllo (manzanas A a la O) y el A.H. Limatambo II Etapa (manzanas H, I, K, L, M, N, O).
    • Horario: 10.00 a. m. a 1.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho (Segundo sector)

    • Zonas afectadas: C.V. Santa Martha de Lima (manzanas H, O, P, E), Programa Ciudad Mariscal Cáceres (manzanas A, B) y el A.H. Los Heraldos y Magnolias (manzanas A, B, C, D, E).
    • Horario: 10.00 a. m. a 4.30 p. m.

    Recomendaciones ante el corte de luz programado

    La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    La NASA lanza alerta de tsunami: estas ciudades quedarían completamente sumergidas bajo el mar

    ¿Quieres saber si alguien está casado? Revísalo fácil en Reniec

    Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas

    Corte de luz este martes 7 de abril en Lima y Callao por hasta 7 horas: revisa AQUÍ los 8 DISTRITOS AFECTADOS

    Lo más vistos en Ocio

    Gladys Tejeda deja en alto al Perú tras ubicarse en el Top 8 a nivel mundial en la Maratón de Barcelona 2026

    El país de sudamérica que NO celebra Semana Santa, pero goza de 5 feriados seguidos

