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¡SIN AGUA POR 12 HORAS! Cinco distritos de Lima no tendrán servicio este 5 de abril: conoce AQUÍ las zonas afectadas

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este domingo 5 de abril. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

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    ¡SIN AGUA POR 12 HORAS! Cinco distritos de Lima no tendrán servicio este 5 de abril: conoce AQUÍ las zonas afectadas
    Corte de agua este domingo 5 de abril, según Sedapal. | Composición Wapa
    ¡SIN AGUA POR 12 HORAS! Cinco distritos de Lima no tendrán servicio este 5 de abril: conoce AQUÍ las zonas afectadas

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este domingo 5 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

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    Corte de agua este 5 de abril, según Sedapal

    Lurigancho - sector 138

    • Hora: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
    • Zonas: C.P. Virgen del Carmen la Era de Ñaña 3ra etapa. CR - 457 R-04

    Ate - sector 176

    • Hora: desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
    • Zonas: Asoc. Las Américas. P.V. Residencial Las Américas. Asoc. Alto Monterrey. Asoc. Milagro de Mayo. Asoc. Jesús de Nazareth. Asoc. Amigos de la Paz. Asoc. Viv. Los Jardines. Asoc. San Pedro. A.H. Los Progresistas. A.H. Monterrey zona A y B.A.H. Señor de Muruhuay. A.H. Amauta zona A y B. A.H. Los Alisos. A.H. Los Triunfadores. A.H. Inmaculada Concepción. A.H. Nuevo Amanecer. A.H. María de Jesús Espinoza. A.H. 28 de Junio. A.H. La Estrella. A.H. Javier Heraud II. A.H. Inmigrantes de Chincho. Comunidad de Collanac

    San Juan de Lurigancho - sector 403

    • Hora: desde las 1.00 p. m. hasta las 11.55 p. m.
    • Zonas: Asociaciones y Cooperativas (Asoc. Viv. Los Girasoles de Campoy. Asoc. San Roque de Campoy. Asoc. Los Pinos de Campoy. Asoc. Corazón de Jesús. Asoc. Viv. Los Álamos de Prialé. Asoc. Matsuda. Asoc. Pequeños Ind. y Comerc. El Pacífico. Asoc. Torres de Campoy. Asoc. Los Jardines Campoy. Asoc. Panorama. Asoc. Independiente. Asoc. San Hilarión de CampoyAsoc. Parinacochas. Asoc. Primavera. Coop. Valle 2da etapa / Coop. El Valle III / Coop. El Valle 1ra etapa / Coop. El Valle 4ta etapa / Coop. El Valle 5ta etapa. Coop. San Pedro. Coop. San Miguel de Pallanchacra. Coop. Aguas Gasificadas. Coop. Daniel A. Carrión
    • Zonas: Urbanizaciones y Condominios: Urb. Campoy (incluye Vecinos Tottus y China Internacional) Urb. Santa María de Campoy. Urb. Lotización Campoy 2da etapa. Urb. Condominio Fortaleza de Campoy. Urb. Las Magnolias.
    • Zonas: Asentamientos Humanos (A.H.) y Agrupaciones: A.H. Ramiro Prialé de Campoy. A.H. La Libertad. A.H. San Martín de Porres de Campoy. A.H. 12 de Abril. A.H. 28 de Julio / A.H. 28 de Julio Ampl. A.H. Manuel Scorza. A.H. Luis Pardo. A.H. Riveras. A.H. San Francisco. A.H. Las Brisas de Campoy. A.H. 5 de Abril. A.H. Cerro Los Ángeles Campoy. A.H. Héroes de la Breña. Agru. Las Flores de Campoy. Agru. Cruz de Chalpón Campoy. AF Los Sauces de Campoy / AF Víctor R. Haya de la Torre / AF Campoy Mz. LL / AF Los Rosales
    • Zonas: Asociaciones de Propietarios de Vivienda (APV): APV Compradores de Terrenos de Campoy. APV Villa Mercedes. APV Lotización Campoy (Los Huertos / Soc. Jardines / 12 de Octubre / Los Eucaliptos). APV Bellas Artes / APV Bellas Artes de Campoy. APV San Cristóbal Campoy. APV Los Cipreses. APV Padres de Familia. APV Velusa. APV Huancayo / APV Punta de Huancayo

    Otros

    • Flor Naciente
    • Testigos de Jehová
    • Santa Rita

    La Molina - sector 199

    • Hora: desde las 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
    • Zonas: Asoc. Vivienda Ventracom súper Mz.U3. Urb. La Capilla. Urb. Las Colinas

    Ate - sector 151

    • Hora: desde las 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.
    • Zonas: A.H. Huaycán zonas H, L, M, O, P
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SIN AGUA POR 12 HORAS! Cinco distritos de Lima no tendrán servicio este 5 de abril: conoce AQUÍ las zonas afectadas
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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