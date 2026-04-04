¡SIN AGUA POR 12 HORAS! Cinco distritos de Lima no tendrán servicio este 5 de abril: conoce AQUÍ las zonas afectadas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este domingo 5 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

