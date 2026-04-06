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Ley Seca en Perú 2026: horarios oficiales y desde cuándo NO SE PODRÁ comprar alcohol, según ONPE

Elecciones 2026 en Perú: conoce desde cuándo inicia la Ley Seca, qué está prohibido y las multas por incumplir las normas electorales.

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    Ley Seca en Perú 2026: horarios oficiales y desde cuándo NO SE PODRÁ comprar alcohol, según ONPE
    Conoce las restricciones y prohibiciones para las Elecciones 2026.
    Ley Seca en Perú 2026: horarios oficiales y desde cuándo NO SE PODRÁ comprar alcohol, según ONPE

    A puertas de las elecciones generales 2026, el Perú se prepara para una jornada clave en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir presidente, senadores y representantes del Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. En ese contexto, las autoridades han reforzado una serie de medidas para asegurar el orden durante el proceso, entre ellas la conocida Ley Seca.

    Ley Seca en Perú: fechas, restricciones y sanciones

    Según lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones N.° 26859, la restricción sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas comenzará el sábado 11 de abril de 2026 a las 8.00 a. m. y se mantendrá vigente hasta el lunes 13 de abril a la misma hora.

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    Durante este periodo de 48 horas continuas, queda prohibida tanto la compra como la ingesta de alcohol en todo el país. Esto implica el cierre obligatorio de establecimientos como bares, discotecas y licorerías.

    El incumplimiento de esta disposición no es menor: las sanciones pueden superar los S/2.790, además de incluir la clausura temporal de los locales. Tanto comerciantes como ciudadanos están sujetos a estas penalidades, en un intento por garantizar seguridad y un desarrollo ordenado de la jornada electoral.

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    Además de la Ley Seca, existen otras disposiciones que deben respetarse durante el proceso electoral:

    • Los eventos religiosos deben adecuarse para no interferir con el proceso.
    • Está prohibido portar armas desde un día antes y hasta un día después de la elección.
    • No se permiten espectáculos públicos, funciones teatrales o cinematográficas durante el horario de votación.
    • Los miembros de las fuerzas armadas en retiro no pueden participar en actos políticos vistiendo uniforme.
    • Los representantes religiosos no pueden intervenir en actividades políticas portando vestimenta clerical.
    • No se puede interferir en los servicios de mensajería oficial relacionados con el proceso electoral.
    • No pueden realizarse reuniones dentro de 100 metros de una mesa de sufragio.
    • Las reuniones públicas deben avisarse con 48 horas de anticipación y no pueden realizarse cerca de cuarteles o locales de otros partidos.
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    Estas medidas buscan asegurar que el proceso electoral se desarrolle sin contratiempos, priorizando el orden público y la participación ciudadana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ley Seca en Perú 2026: horarios oficiales y desde cuándo NO SE PODRÁ comprar alcohol, según ONPE
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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