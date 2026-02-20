Wapa.pe
Sedapal confirma corte de agua este sábado 21 de febrero por hasta 8 horas: este distrito se verá afectado

Encontraron sin vida a rescatista que se lanzó a río Rímac a rescatar a perrito

Tras varias horas de búsqueda, fue encontrado sin vida el cuerpo de Patrick Iroshi Ospina Orihuela, bombero que intento salvar a perrito en el río Rímac.

    El cuerpo del suboficial de la Policía Nacional y rescatista Patrick Iroshi Ospina Orihuela fue encontrado sin vida, luego de haber sido arrastrado por la corriente del río Rímac. El agente, quien también integraba el Cuerpo General de Bomberos, había ingresado al agua para intentar rescatar a un perrito, pero el fuerte caudal terminó superándolo.

    De acuerdo con información conocida posteriormente, otro policía habría advertido la situación antes de que se tornara crítica, pero no intervino a tiempo. Según trascendió, fue recién cuando ciudadanos que transitaban por la zona y usuarios en redes sociales alertaron sobre lo ocurrido que se movilizaron unidades de emergencia para intentar salvar al animal.

    El caso ha generado gran conmoción y múltiples reacciones en la opinión pública, no solo por la pérdida del agente, sino también por las circunstancias en las que ocurrió el intento de rescate que terminó en tragedia.

    ;