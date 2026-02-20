Tras varias horas de búsqueda, fue encontrado sin vida el cuerpo de Patrick Iroshi Ospina Orihuela , bombero que intento salvar a perrito en el río Rímac.

Encontraron SIN VIDA a rescatista que se lanzó a río Rímac a rescatar a perrito | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Encontraron SIN VIDA a rescatista que se lanzó a río Rímac a rescatar a perrito | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El cuerpo del suboficial de la Policía Nacional y rescatista Patrick Iroshi Ospina Orihuela fue encontrado sin vida, luego de haber sido arrastrado por la corriente del río Rímac. El agente, quien también integraba el Cuerpo General de Bomberos, había ingresado al agua para intentar rescatar a un perrito, pero el fuerte caudal terminó superándolo.

De acuerdo con información conocida posteriormente, otro policía habría advertido la situación antes de que se tornara crítica, pero no intervino a tiempo. Según trascendió, fue recién cuando ciudadanos que transitaban por la zona y usuarios en redes sociales alertaron sobre lo ocurrido que se movilizaron unidades de emergencia para intentar salvar al animal.