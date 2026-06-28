ONP pagará doble pensión en julio: conoce quiénes recibirán la gratificación

La ONP confirmó el pago de pensión más gratificación para los jubilados del régimen 19990. Revisa quiénes recibirán el depósito y el cronograma oficial de julio.

En julio el pago es doble, pero estos tienen que cumplir algunos requisitos.

En julio el pago es doble, pero estos tienen que cumplir algunos requisitos.

Miles de jubilados afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibirán un importante ingreso durante julio. Los beneficiarios del régimen 19990 accederán al depósito de su pensión mensual junto con la gratificación, beneficio que equivale al mismo monto de la pensión y que se entrega dos veces al año.

Este pago alcanza a pensionistas por jubilación, viudez, orfandad y ascendencia que cumplan con las condiciones establecidas por la entidad previsional.

¿Quiénes recibirán el pago doble de la ONP?

La ONP precisó que la gratificación corresponde únicamente a los afiliados del régimen general (Decreto Ley 19990) que acrediten 20 años o más de aportes. El depósito se realizará de forma automática en la misma cuenta bancaria donde cada pensionista cobra mensualmente.

El cronograma para los pensionistas del régimen 19990 es el siguiente:

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C: martes 7 de julio.

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L: miércoles 8 de julio.

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q: jueves 9 de julio.

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z: viernes 10 de julio.

En tanto, quienes reciben el pago a domicilio deberán esperar el cronograma comprendido entre el lunes 13 y el sábado 25 de julio.

Asimismo, los pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y pensiones por encargo recibirán el depósito el lunes 13 de julio. Para ellos, el servicio de pago a domicilio se efectuará entre el 18 y el 25 de julio.

La ONP recordó que: 'Los pensionistas pueden realizar el cobro de sus pensiones a través de los cajeros automáticos o agentes autorizados del Banco de la Nación, BBVA, Interbank, GNB Perú y BanBif. El dinero se puede retirar en cualquier fecha posterior al abono para evitar colas'.

Beneficios adicionales para los jubilados de la ONP

Además del pago de la pensión y la gratificación, los pensionistas cuentan con otros beneficios. Uno de ellos es el acceso a la atención médica en EsSalud desde que obtienen la resolución que reconoce su derecho a pensión.

'Si el jubilado tiene una emergencia, puede acudir a cualquier centro médico y señalar que es pensionista; será registrado y atendido', indicó en su momento Fermín Sáenz, coordinador de asesoría previsional de la ONP.

Otro beneficio importante es la Bonificación por Edad Avanzada, destinada a quienes cumplen 80 años. Este incremento se otorga de manera automática y representa un aumento del 25% sobre la pensión mensual.

'Todos nuestros pensionistas de jubilación tienen derecho a la bonificación por edad avanzada. No es necesario realizar ningún trámite, ya que el otorgamiento es automático. Este bono equivale al 25% de la pensión', puntualizó el representante de la ONP.