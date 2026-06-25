Futbolista que buscaba a su familia tras terremoto en Venezuela confirmó muerte de su esposa: Protegió con su cuerpo a su bebé

Conmoción por la devastadora pérdida de la esposa de un reconocido futbolista venezolano tras los sismos. El deportista compartió un mensaje emotivo.

Dos intensos terremotos sacudieron Venezuela y dejaron no solo daños materiales, sino también pérdidas humanas significativas. Recientemente, medios informaron sobre el fallecimiento de Andrea, esposa del destacado futbolista Héctor Bello, quien confirmó la muerte de la madre de su pequeño hijo.

Futbolista conmociona con mensajes tras la muerte de su esposa al colapsar su hogar

El miércoles 24 de junio estuvo marcado por dos grandes sismos y, a medida que pasan los días, se conocen más detalles. El jugador del equipo Marítimo de La Guaira confirmó que su esposa falleció mientras protegía a su hijo de apenas un año y medio.

Futbolista Héctor Bello sufre por la pérdida de su esposa.

En su cuenta de Instagram, el deportista Héctor Bello compartió íntimas imágenes familiares y reveló el dolor por la pérdida de Andrea. “Nos dejaste solos enfrentando la vida mami, solos con nuestra hija”, escribió en sus historias.

“Tu mami nos dejó, ¿cómo se lo explico a mi hija, Andrea? ¿Cómo le digo que perdiste la vida para salvar la suya mientras yo no estaba allí para hacer nada? Por favor, dame fuerzas porque siento que no puedo más”, añadió el futbolista venezolano, lo que generó empatía y apoyo en redes sociales.

Futbolista Héctor Bello lamenta la partida de su esposa.

Vidente anticipó el terremoto en Venezuela, generando impacto online

Yiddá Eslava usó Instagram para expresar su conmoción por lo sucedido en Venezuela, mientras compartía un video de la astróloga Nancy Salcedo Deiviz, quien había pronosticado un temblor en Caracas, lo que sorprendió a sus seguidores.