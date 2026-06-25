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Ocio - Terremoto en Venezuela: sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causan al menos 164 fallecidos y cientos de víctimas

Futbolista que buscaba a su familia tras terremoto en Venezuela confirmó muerte de su esposa: Protegió con su cuerpo a su bebé

Conmoción por la devastadora pérdida de la esposa de un reconocido futbolista venezolano tras los sismos. El deportista compartió un mensaje emotivo.

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    Futbolista que buscaba a su familia tras terremoto en Venezuela confirmó muerte de su esposa: Protegió con su cuerpo a su bebé
    Hector Bello anuncia muerte de su esposa
    Futbolista que buscaba a su familia tras terremoto en Venezuela confirmó muerte de su esposa: Protegió con su cuerpo a su bebé

    Dos intensos terremotos sacudieron Venezuela y dejaron no solo daños materiales, sino también pérdidas humanas significativas. Recientemente, medios informaron sobre el fallecimiento de Andrea, esposa del destacado futbolista Héctor Bello, quien confirmó la muerte de la madre de su pequeño hijo.

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    Futbolista conmociona con mensajes tras la muerte de su esposa al colapsar su hogar

    El miércoles 24 de junio estuvo marcado por dos grandes sismos y, a medida que pasan los días, se conocen más detalles. El jugador del equipo Marítimo de La Guaira confirmó que su esposa falleció mientras protegía a su hijo de apenas un año y medio.

    Futbolista Héctor Bello sufre por la pérdida de su esposa.
    Futbolista Héctor Bello sufre por la pérdida de su esposa.

    En su cuenta de Instagram, el deportista Héctor Bello compartió íntimas imágenes familiares y reveló el dolor por la pérdida de Andrea. “Nos dejaste solos enfrentando la vida mami, solos con nuestra hija”, escribió en sus historias.

    “Tu mami nos dejó, ¿cómo se lo explico a mi hija, Andrea? ¿Cómo le digo que perdiste la vida para salvar la suya mientras yo no estaba allí para hacer nada? Por favor, dame fuerzas porque siento que no puedo más”, añadió el futbolista venezolano, lo que generó empatía y apoyo en redes sociales.

    Futbolista Héctor Bello lamenta la partida de su esposa.
    Futbolista Héctor Bello lamenta la partida de su esposa.

    Vidente anticipó el terremoto en Venezuela, generando impacto online

    Yiddá Eslava usó Instagram para expresar su conmoción por lo sucedido en Venezuela, mientras compartía un video de la astróloga Nancy Salcedo Deiviz, quien había pronosticado un temblor en Caracas, lo que sorprendió a sus seguidores.

    En la publicación de la vidente, se recordó una entrevista en la que advertía sobre un posible sismo el 24 de junio, basándose en revelaciones previas. Yiddá Eslava se mostró asombrada ante la correlación de fechas y destacó que la grabación original era del 2004 y fue reeditada recientemente, vinculándola de nuevo con el evento ocurrido 22 años después.

    SOBRE EL AUTOR:
    Futbolista que buscaba a su familia tras terremoto en Venezuela confirmó muerte de su esposa: Protegió con su cuerpo a su bebé
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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