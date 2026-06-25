El futbolista argentino vive momentos de angustia tras revelar que desconoce el paradero de su esposa e hijos , luego de que el edificio donde vivían se derrumbara a causa de los fuertes terremotos .

El futbolista argentino Lucas Trejo atraviesa horas de desesperación tras perder contacto con su esposa e hijos luego de los terremotos registrados la noche del 24 de junio en Venezuela. El jugador reveló que el edificio donde residían sus familiares, ubicado en Playa Grande, en La Guaira, colapsó a causa del movimiento sísmico.

A través de una historia publicada en Instagram, el defensor pidió ayuda para localizar a sus seres queridos y compartió una fotografía de su esposa, Yanina Maranella, junto a sus hijos Aarón y Ainhoa.

'No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio', escribió. Posteriormente, agregó: 'Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor'.

Según informó el diario La Nación, Trejo no se encontraba con ellos al momento del desastre debido a compromisos profesionales. El futbolista, que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, permanecía concentrado con su equipo en Caracas para disputar la primera fecha de la Copa Venezuela.

Periodista busca familia Venezuela

De acuerdo con los reportes, su esposa y sus hijos habrían estado en el edificio Cumanagotto cuando ocurrieron los sismos, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado su ubicación.

'Por ahora no hay ninguna noticia. Estamos esperando novedades. La situación en La Guaira está bastante grave y no se sabe casi nada', declaró Carlos Lujano, amigo cercano del jugador.

Mientras tanto, Eduardo Ardiles, cuñado de Trejo, manifestó que la familia mantiene la esperanza de que los tres no se encontraran en el inmueble afectado. Explicó que uno de los menores suele asistir a una escuela de fútbol, por lo que existe la posibilidad de que estuvieran fuera del edificio cuando ocurrió la emergencia.