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Monserrat Seminario reconoce por primera vez que utilizó la plata de Melcochita: “Eso es verdad”

Inicialmente lo negó, Monserrat Seminario finalmente confesó haber gastado dinero de Melcochita en un departamento y buscó aclarar el destino de ese dinero.

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    Monserrat Seminario reconoce por primera vez que utilizó la plata de Melcochita: “Eso es verdad”
    Monserrat Seminario admitió sentir arrepetimiento de la relacioón que tuvo con el sonero.
    Monserrat Seminario reconoce por primera vez que utilizó la plata de Melcochita: “Eso es verdad”

    En una confesión reciente, Monserrat Seminario reconoció haber utilizado dinero del famoso cómico Melcochita. Aclaró que usó esos fondos para mantener a sus hijos y cubrir su educación, y desmintió afirmaciones anteriores sobre estar en el matrimonio por dinero.

    Durante una charla con Trome, la exesposa del artista relató los sacrificios personales y laborales durante sus 17 años de matrimonio. Además, señaló que el divorcio está en proceso y descartó una posible reconciliación.

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    Monserrat Seminario admite usar dinero de Melcochita

    Ante las críticas sobre su matrimonio, Monserrat Seminario confirmó que sí usó dinero de Melcochita para sus hijos y su educación, y dejó en claro que fue destinado a las necesidades familiares.

    También contó que intentó ahorrar para comprar un departamento que pudiera asegurar el futuro de sus hijos.

    No obstante, afirmó que esos planes no se concretaron debido a la interferencia de personas cercanas al humorista, lo que resultó en la pérdida de terrenos y propiedades.

    Monserrat revela su trabajo y arrepentimiento

    La también piurana detalló su experiencia laboral. Indicó que maneja una pollería y realiza múltiples funciones allí, antes de que Melcochita le pidiera regresar al hogar.

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    Expresó cómo esta decisión restringió su desarrollo profesional y la obligó a depender nuevamente de su entorno familiar.

    Al reflexionar sobre su relación con el cómico, admitió su arrepentimiento por haber perdido oportunidades durante su juventud y enfrentar situaciones difíciles. Incluso insinuó que revelar más detalles podría dañar la imagen pública de Melcochita.

    SOBRE EL AUTOR:
    Monserrat Seminario reconoce por primera vez que utilizó la plata de Melcochita: “Eso es verdad”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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