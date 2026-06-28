Monserrat Seminario reconoce por primera vez que utilizó la plata de Melcochita: “Eso es verdad”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
En una confesión reciente, Monserrat Seminario reconoció haber utilizado dinero del famoso cómico Melcochita. Aclaró que usó esos fondos para mantener a sus hijos y cubrir su educación, y desmintió afirmaciones anteriores sobre estar en el matrimonio por dinero.
Durante una charla con Trome, la exesposa del artista relató los sacrificios personales y laborales durante sus 17 años de matrimonio. Además, señaló que el divorcio está en proceso y descartó una posible reconciliación.
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Monserrat Seminario admite usar dinero de Melcochita
Ante las críticas sobre su matrimonio, Monserrat Seminario confirmó que sí usó dinero de Melcochita para sus hijos y su educación, y dejó en claro que fue destinado a las necesidades familiares.
También contó que intentó ahorrar para comprar un departamento que pudiera asegurar el futuro de sus hijos.
No obstante, afirmó que esos planes no se concretaron debido a la interferencia de personas cercanas al humorista, lo que resultó en la pérdida de terrenos y propiedades.
Monserrat revela su trabajo y arrepentimiento
La también piurana detalló su experiencia laboral. Indicó que maneja una pollería y realiza múltiples funciones allí, antes de que Melcochita le pidiera regresar al hogar.
Expresó cómo esta decisión restringió su desarrollo profesional y la obligó a depender nuevamente de su entorno familiar.
Al reflexionar sobre su relación con el cómico, admitió su arrepentimiento por haber perdido oportunidades durante su juventud y enfrentar situaciones difíciles. Incluso insinuó que revelar más detalles podría dañar la imagen pública de Melcochita.