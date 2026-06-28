Monserrat Seminario reconoce por primera vez que utilizó la plata de Melcochita: “Eso es verdad”

Inicialmente lo negó, Monserrat Seminario finalmente confesó haber gastado dinero de Melcochita en un departamento y buscó aclarar el destino de ese dinero.

Monserrat Seminario admitió sentir arrepetimiento de la relacioón que tuvo con el sonero.

Monserrat Seminario admitió sentir arrepetimiento de la relacioón que tuvo con el sonero.

En una confesión reciente, Monserrat Seminario reconoció haber utilizado dinero del famoso cómico Melcochita. Aclaró que usó esos fondos para mantener a sus hijos y cubrir su educación, y desmintió afirmaciones anteriores sobre estar en el matrimonio por dinero.

Durante una charla con Trome, la exesposa del artista relató los sacrificios personales y laborales durante sus 17 años de matrimonio. Además, señaló que el divorcio está en proceso y descartó una posible reconciliación.

Monserrat Seminario admite usar dinero de Melcochita

Ante las críticas sobre su matrimonio, Monserrat Seminario confirmó que sí usó dinero de Melcochita para sus hijos y su educación, y dejó en claro que fue destinado a las necesidades familiares.

También contó que intentó ahorrar para comprar un departamento que pudiera asegurar el futuro de sus hijos.

No obstante, afirmó que esos planes no se concretaron debido a la interferencia de personas cercanas al humorista, lo que resultó en la pérdida de terrenos y propiedades.

Monserrat revela su trabajo y arrepentimiento

La también piurana detalló su experiencia laboral. Indicó que maneja una pollería y realiza múltiples funciones allí, antes de que Melcochita le pidiera regresar al hogar.

Expresó cómo esta decisión restringió su desarrollo profesional y la obligó a depender nuevamente de su entorno familiar.