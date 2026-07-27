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Ariel Fefer enfrenta al asesino de su madre con fuerte exigencia: "¿Por qué no hablas hoy día? Si das una prueba nueva..."

Ariel Bracamonte exige que el asesino de Myriam Fefer revele nuevas pistas para esclarecer el crimen, a dos décadas del caso que impactó al Perú.

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    Ariel Fefer enfrenta al asesino de su madre con fuerte exigencia: "¿Por qué no hablas hoy día? Si das una prueba nueva..."
    Ariel Fefer enfrenta al asesino de su madre con fuerte exigencia
    Ariel Fefer enfrenta al asesino de su madre con fuerte exigencia: "¿Por qué no hablas hoy día? Si das una prueba nueva..."

    A casi dos décadas del asesinato de Myriam Fefer, Ariel Bracamonte volvió a pronunciarse sobre el caso y lanzó un pedido directo al sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina, conocido como 'Payaso', para que revele quién ordenó el crimen que conmocionó al país.

    En declaraciones a Trome, Ariel sostuvo que el condenado aún está a tiempo de aportar información clave que permita esclarecer definitivamente el caso y recordó que colaborar con la justicia podría traerle beneficios legales.

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    "Es un asesino al que le gusta el figuretismo. Ojalá leas el periódico. ¿Por qué no hablas hoy? Si das una prueba nueva, te podrían reducir la pena unos seis años. Si quieres vivir tu vida joven fuera de prisión, habla, porque si no saldrías a los 70 años", expresó.

    Además, Ariel sorprendió al reconocer que se equivocó al señalar públicamente a su hermana Eva Bracamonte como presunta implicada en el asesinato de su madre. Admitió que debe ofrecerle disculpas por las declaraciones que hizo años atrás.

    "Creo que esa es una de las cosas por las que sí debo pedir disculpas. Me basé en información de organismos del Estado. Puedo tener el 99,9% de seguridad sobre algo, pero si no existe una investigación propia, debo guardármelo porque provoca daño a terceros", afirmó.

    Finalmente, también envió un mensaje a Eva, invitándola a colaborar para que el caso pueda resolverse por completo.

    "Si quieres ayudar, ayúdame. Si prefieres contratar a un abogado porque no quieres volver al Perú o acercarte al caso por el dolor que te genera, hazlo y trabajemos juntos para lograr justicia", señaló.

    Ariel Bracamonte tenía apenas 17 años cuando perdió a su madre, Myriam Fefer, un crimen que marcó su vida y que, casi 20 años después, sigue buscando esclarecer por completo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ariel Fefer enfrenta al asesino de su madre con fuerte exigencia: "¿Por qué no hablas hoy día? Si das una prueba nueva..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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