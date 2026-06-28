Lis Padilla presenta a su hija mayor tras su cambio físico y desata una ola de reacciones: "Te amo"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Lis Padilla apareció junto a su hija mayor, Jennifer, quien cumplió 19 años y recientemente recibió críticas tras someterse a una cirugía estética. La influencer publicó fotografías de la fiesta en sus redes sociales, acompañadas del mensaje emotivo: "Cumpleaños de mi querida hija, te amo".
La tiktoker y Jennifer celebraron en un conocido restaurante de Lima, donde también estuvo presente Tania Pinedo, novia de Padilla y figura de las redes sociales.
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La sorprendente reaparición de Lis Padilla con su hija mayor
El cumpleaños de Jennifer permitió ver a madre e hija juntas después de la rinoplastia de la joven. Con un vestido blanco, captó la atención de quienes asistieron y de quienes siguieron la publicación en redes sociales.
El cambio físico y sus tatuajes generaron comentarios en redes sociales. Cuando una usuaria preguntó por ellos, la creadora de contenido respondió: "Porque quiere", mostrando apoyo a las elecciones personales de Jennifer.
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El apoyo de Jennifer a la relación de Lis Padilla y Tania Pinedo
Jennifer mostró su respaldo a la relación de Lis con Tania desde que la tiktoker hizo oficial su romance. En la reunión en la que confirmaron su relación, la joven expresó su alegría por el bienestar emocional de su madre.
"Agradezco a todos por su presencia en la reunión organizada por Tania y mi mamá para hacer oficial su relación. Estoy realmente feliz porque mi mamá lo es", expresó Jennifer. Además, destacó la personalidad de Tania diciendo: "Veo que es una persona muy alegre y divertida, y me agrada mucho".