'Gonzalete' sorprende al casar a una pareja y lanza una advertencia que desató carcajadas: "El curita finalmente casó, pero..."

Gonzalo Torres impacta en redes al regresar como Gonzalete para una boda, pero deja clara una advertencia. ¿Qué destacó?

¡Sueño cumplido! Gonzalo Torres causó gran impacto al revivir a Gonzalete, su querido personaje de 'Pataclaún', para oficiar una boda y renovar los votos matrimoniales de unos amigos. Después de años sin interpretar este papel, el personaje finalmente pudo consagrar un amor en el altar, aunque anunció que no lo repetirá.

Gonzalete lidera boda, pero señala que no lo hará de nuevo

A través de las redes sociales, el personaje de 'Pataclaún' compartió una imagen conmovedora y divertida que rápidamente se viralizó. La foto muestra a Gonzalo Torres transformado en Gonzalete, con un micrófono frente al altar, guiando la ceremonia para los novios, que lo miran con complicidad y alegría.

“Gonzalete logró su sueño y desea compartirlo con todos. Finalmente, el curita celebró y renovó los compromisos de una pareja amiga. ¡Es un momento destacado en su vida y estoy muy orgulloso de él!”, escribió Gonzalo Torres, al resaltar el cariño que aún siente por el personaje que lo llevó a la fama.

Gonzalo Torres se pronuncia sobre boda.

Como era de esperarse, su publicación generó una ola de solicitudes de parejas que desean al carismático “curita” en sus bodas, pero él fue claro: “Por favor, no le pidan a Gonzalete más ceremonias. Fue algo único e irrepetible. Está excomulgado. Pd2: ¡Él no es malo!”

Pese a su decisión, usuarios insisten en que Gonzalete los case