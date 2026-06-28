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Quinta jornada nacional de adopciones y busca encontrar hogar a 100 mascotas

La jornada se realizará simultáneamente en 17 tiendas a nivel nacional junto a fundaciones, centros comerciales y voluntarios comprometidos con la adopción responsable.

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    Quinta jornada nacional de adopciones y busca encontrar hogar a 100 mascotas
    En esta edición también participarán importantes centros comerciales.
    Quinta jornada nacional de adopciones y busca encontrar hogar a 100 mascotas

    Con el objetivo de seguir promoviendo la adopción responsable y brindar una segunda oportunidad a perros y gatos rescatados, SuperPet realizará la 5.ª Jornada Nacional de Adopciones los días viernes 4 y sábado 5 de julio, de 11.00 a. m. a 5.00 p. m., de manera simultánea en 17 tiendas a nivel nacional.

    Bajo el lema "Adopta una mascota, adopta otra vida", la cadena especializada en productos para mascotas espera concretar más de 100 adopciones durante esta edición, gracias al trabajo conjunto con fundaciones, albergues, centros comerciales y voluntarios comprometidos con el bienestar animal.

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    La jornada forma parte de las acciones de responsabilidad social que impulsa la empresa. A la fecha, ha facilitado más de 477 adopciones y ha donado de manera acumulada más de 32.140 kilos de alimento a organizaciones dedicadas al rescate y cuidado de animales en todo el país.

    Durante la actividad, voluntarios acompañarán y orientarán a las familias interesadas en adoptar, les brindarán asesoría durante todo el proceso y resolverán sus dudas sobre la tenencia responsable de mascotas.

    En esta edición también participarán importantes centros comerciales, entre ellos Plaza Norte, Real Plaza Primavera, Megaplaza Chorrillos, Plaza Santa Catalina, Cenco Malls Arequipa Cerro Colorado, Open Plaza Piura, Megaplaza Chimbote, Real Plaza y Santa Victoria Chiclayo, con el objetivo de acercar la campaña a un mayor número de familias.

    Además, quienes concreten una adopción podrán acceder a beneficios exclusivos y descuentos especiales en marcas propias de la empresa para contribuir al cuidado y bienestar de sus nuevas mascotas.

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    "Con esta quinta jornada queremos seguir impulsando la adopción responsable y generar conciencia sobre la importancia de brindar una segunda oportunidad a miles de mascotas rescatadas. Nos llena de orgullo ver cómo esta iniciativa ha crecido año tras año gracias al trabajo conjunto con fundaciones, voluntarios y aliados que comparten nuestra pasión por el bienestar animal", señaló Daniela Romero, subgerente de Marketing de SuperPet.

    La empresa invita a todas las personas interesadas a sumarse a esta iniciativa y recuerda que adoptar no solo transforma la vida de una mascota en situación de abandono, sino también la de quienes deciden abrirles las puertas de su hogar.

    Próximamente se darán a conocer las sedes participantes, los requisitos de adopción y las fundaciones aliadas a través de los canales oficiales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Quinta jornada nacional de adopciones y busca encontrar hogar a 100 mascotas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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