'INCONDICIONAL' rescata perros y gatos en abandono y les busca un hogar para siempreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Cada día, decenas de perros y gatos son abandonados en las calles, enfrentándose al hambre, las enfermedades y el peligro. Sin embargo, gracias al trabajo de personas comprometidas con el bienestar animal, muchos de ellos logran tener una nueva oportunidad para cambiar su historia.
Ese es el caso de Incondicional, una agrupación que desde el año 2017 dedica sus esfuerzos al rescate de animales en situación de abandono. Su labor no solo consiste en ponerlos a salvo, sino también en brindarles la atención médica necesaria para que puedan recuperarse física y emocionalmente antes de encontrar un hogar definitivo.
Un proceso de recuperación lleno de esperanza
Cada animal rescatado es llevado a una clínica veterinaria para recibir atención especializada y recuperar su salud. Una vez superada esta etapa, se inicia un protocolo que incluye vacunación y, en el caso de los mayores de seis meses, esterilización.
Tras completar todos los cuidados necesarios, los perritos y gatitos son trasladados a hogares temporales, donde reciben cariño, protección y socialización mientras esperan a la familia que cambiará sus vidas para siempre.
Detrás de cada rescate hay una historia de lucha, pero también una oportunidad de amor. Muchos de estos animales llegaron en condiciones difíciles y hoy están listos para convertirse en compañeros leales e incondicionales.
Adoptar es salvar dos vidas
La adopción responsable no solo transforma la vida de un animal rescatado; también permite que otros puedan ser auxiliados. Cuando un perro o gato encuentra un hogar, se libera un espacio para seguir ayudando a más animales que lo necesitan.
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Por ello, Incondicional invita a personas y familias que estén considerando sumar una mascota a su hogar a optar por la adopción y brindar una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan.
Si deseas conocer a alguno de los animales rescatados o iniciar el proceso de adopción, puedes comunicarte al WhatsApp 984 067 689.