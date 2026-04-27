El Efecto dominó: El 70% de los cachorros recibe una dieta adulta prematura que compromete su futuro

¿Tu mascota es propensa a enfermedades? La clave de su salud adulta está en lo que come hoy, una decisión que impacta en su sistema digestivo y desarrollo óseo .

Elegir una nutrición basada en ciencia no es solo una cuestión de preferencia, es la herramienta más efectiva para asegurar que el bienestar de los cachorros.

Elegir una nutrición basada en ciencia no es solo una cuestión de preferencia, es la herramienta más efectiva para asegurar que el bienestar de los cachorros.

Los problemas digestivos en perros y gatos suelen ser la principal señal de alerta para los tutores. ¿Pero sabías que la ciencia veterinaria más reciente sugiere que el origen de estas molestias no es actual, sino que se remonta a decisiones tomadas meses atrás?

La encuesta sobre la población de mascotas de Mars 2021 calculó que alrededor de 106 millones de cachorros nacen anualmente. Y de acuerdo a informes de Royal Canin, el 70% de ese grupo es alimentado con comida para adultos de forma prematura. Esta brecha nutricional, impulsada muchas veces por tendencias en redes sociales sin base científica, está creando una generación de mascotas con salud vulnerable.

De acuerdo a informes de la mencionada marca, cada año nacen 106 millones de cachorros a nivel global. Sin embargo, las cifras revelan una brecha crítica en su cuidado: el 70% de ellos es alimentado con comida para adultos, y el 50% de quienes sí reciben nutrición adecuada, cambian a alimento de adulto de forma prematura.

“Alimentar a un cachorro con comida de adulto puede parecer inofensivo hoy, pero es un factor de riesgo para trastornos crónicos mañana. Un perfil nutricional inadecuado genera trastornos digestivos, huesos frágiles y problemas en sus articulaciones irreversibles”, afirma Mishell Mejia, médico veterinario zootecnista.

La evidencia científica respalda esta preocupación. El estudio "Environmental risk factors in puppies and kittens for developing chronic disorders in adulthood" (2022) revela que la salud de una mascota adulta se configura en gran medida durante sus primeras etapas de vida (periodo prenatal y neonatal).

Kit para los tutores de gatos y perros:

Por ello, se recomienda basar las decisiones en evidencia científica y asesoría profesional, tomando en cuenta este checklist para la mascota:

1. Respeto a las etapas: Revisar siempre que el envase corresponda a la etapa de vida y tamaño de la mascota.

2. Diagnóstico profesional: Ante cualquier signo de malestar estomacal o duda sobre la dieta, el veterinario es el único capacitado para ajustar la nutrición.

3. Cuidado con lo casero: Lograr una nutrición equilibrada y segura para el estómago de un cachorro con comida casera es extremadamente complejo. Por ello, lo mejor es optar por comida con fórmulas específicas para ello.

4. Control de porciones: Evitar la sobrealimentación para prevenir estrés gástrico y sobrepeso temprano.

5. Cero suplementos extra: No añadir vitaminas o minerales sin indicación médica, ya que pueden desequilibrar el desarrollo óseo.

Entre los dos y cuatro meses, las mascotas atraviesan una transición crítica hacia el alimento sólido mientras su sistema inmunológico aún se está fortaleciendo. Una dieta que no respete esta ventana puede desestabilizar la microbiota intestinal, provocando sensibilidades digestivas que el animal arrastrará de por vida.