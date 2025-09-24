Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Examen de admisión UNI pone a prueba a físico de la Universidad de California: “No la entiendo”

Carolina Braedt anuncia su compromiso y vuelve a apostar por el amor: Javier Millership le pidió matrimonio en Reino Unido

Carolina Braedt sorprende al anunciar su compromiso con Javier Millership en Reino Unido. Conoce quién es su prometido y cómo quedó atrás su pasado amoroso mediático.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Carolina Braedt anuncia su compromiso y vuelve a apostar por el amor: Javier Millership le pidió matrimonio en Reino Unido
    Carolina Braedt nuevamente comprometida. | Composición Wapa.
    Carolina Braedt anuncia su compromiso y vuelve a apostar por el amor: Javier Millership le pidió matrimonio en Reino Unido

    La influencer peruana Carolina Braedt sorprendió a sus seguidores al confirmar que se casará con Javier Millership. La noticia llegó a través de Instagram y dejó sin palabras a miles de fans, quienes no esperaban verla en una nueva etapa sentimental tan pronto, tras un año lleno de altibajos amorosos.

    La pedida de mano en Europa

    El compromiso se dio en Reino Unido, donde Javier Millership le propuso matrimonio en un escenario romántico que Carolina no dudó en compartir. Aunque al inicio mantuvieron su romance con cautela, desde diciembre de 2024 comenzaron a mostrarse juntos en público, consolidando una relación que ahora llega a un nuevo nivel.

    wapa.pe
    wapa.pe

    LEE MÁS: Magaly Medina destapa la verdadera razón por la que María Pía habría continuado en ‘MQM’: "Hay que reconocer"

    ¿Quién es Javier Millership?

    El prometido de Carolina tiene raíces británicas y peruanas, y pertenece a la reconocida familia Arias, propietaria de la mina de oro La Poderosa.

    Su estilo de vida se reparte entre Londres y Nueva York, con intereses en el arte, los viajes y el mundo empresarial. Uno de sus proyectos más conocidos es 14 Inkas, un vodka peruano elaborado con papas andinas que busca conquistar el mercado internacional.

    Un dato curioso es que tanto él como su hermano menor fueron fotografiados por Mario Testino, con quien mantienen una amistad cercana.

    El pasado sentimental de Carolina Braedt

    La influencer ha tenido una vida amorosa bastante mediática. En 2023 anunció su separación de Bruno Vega, con quien compartió más de una década de relación y varios emprendimientos. La ruptura no solo fue personal, también empresarial, ya que administraban marcas de moda, cafeterías y un hotel boutique en Máncora.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Pamela López se entera antes de aparición en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico

    Tiempo después se la vinculó con el empresario francés Anders Partouche, con quien incluso llegó a comprometerse en diciembre de 2023. Sin embargo, la historia terminó abruptamente en febrero de 2024, cuando Carolina confirmó su soltería en pleno Día de San Valentín.

    Hoy, lejos de esos episodios, Carolina celebra su compromiso con Millership y deja claro que está lista para un nuevo inicio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Carolina Braedt anuncia su compromiso y vuelve a apostar por el amor: Javier Millership le pidió matrimonio en Reino Unido
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Isabel Acevedo manda contundente mensaje tras advertencia de Karla Tarazona: "La diferencia entre tú y yo es..."

    Magaly Medina destapa la verdadera razón por la que María Pía habría continuado en ‘MQM’: "Hay que reconocer"

    Olinda Castañeda le da consejo de oro a Maju Mantilla para recuperar su matrimonio: "La única solución es orar a Dios"

    Pamela López se entera antes de aparición en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico

    Pamela López sufrió accidente de tránsito en Panamericana Sur y revela qué ocurrió: “Estoy con mis hijos”

    Lo más vistos en Farándula

    Se revela la DESGARRADORA RAZÓN que destruyó el matrimonio de Federico Salazar con Carol Núñez para siempre

    Sergio Galliani sorprende al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con fotografías inéditas: "Con mis hermosas"

    ¿Por qué 'Cuto' Guadalupe no ve a su hijo desde hace 18 años? Él confiesa entre lágrimas la fuerte razón

    Pamela López sorprende al respaldar relación de Cueva con Pamela Franco: "Ambos merecen estar juntos"

    Madre de “Cri Cri” acusa a ‘Cuto’ Guadalupe de darle la espalda en su lucha por justicia: “Me fui llorando de rabia”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;