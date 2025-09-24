Carolina Braedt anuncia su compromiso y vuelve a apostar por el amor: Javier Millership le pidió matrimonio en Reino Unido

Carolina Braedt sorprende al anunciar su compromiso con Javier Millership en Reino Unido. Conoce quién es su prometido y cómo quedó atrás su pasado amoroso mediático.

La influencer peruana Carolina Braedt sorprendió a sus seguidores al confirmar que se casará con Javier Millership. La noticia llegó a través de Instagram y dejó sin palabras a miles de fans, quienes no esperaban verla en una nueva etapa sentimental tan pronto, tras un año lleno de altibajos amorosos.

La pedida de mano en Europa

El compromiso se dio en Reino Unido, donde Javier Millership le propuso matrimonio en un escenario romántico que Carolina no dudó en compartir. Aunque al inicio mantuvieron su romance con cautela, desde diciembre de 2024 comenzaron a mostrarse juntos en público, consolidando una relación que ahora llega a un nuevo nivel.

¿Quién es Javier Millership?

El prometido de Carolina tiene raíces británicas y peruanas, y pertenece a la reconocida familia Arias, propietaria de la mina de oro La Poderosa.

Su estilo de vida se reparte entre Londres y Nueva York, con intereses en el arte, los viajes y el mundo empresarial. Uno de sus proyectos más conocidos es 14 Inkas, un vodka peruano elaborado con papas andinas que busca conquistar el mercado internacional.

Un dato curioso es que tanto él como su hermano menor fueron fotografiados por Mario Testino, con quien mantienen una amistad cercana.

El pasado sentimental de Carolina Braedt

La influencer ha tenido una vida amorosa bastante mediática. En 2023 anunció su separación de Bruno Vega, con quien compartió más de una década de relación y varios emprendimientos. La ruptura no solo fue personal, también empresarial, ya que administraban marcas de moda, cafeterías y un hotel boutique en Máncora.

Tiempo después se la vinculó con el empresario francés Anders Partouche, con quien incluso llegó a comprometerse en diciembre de 2023. Sin embargo, la historia terminó abruptamente en febrero de 2024, cuando Carolina confirmó su soltería en pleno Día de San Valentín.