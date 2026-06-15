ALERTA SANITARIA | Más de 2.000 farmacias fueron intervenidas por VENTA ILEGAL de medicamentos.

Durante operativos simultáneos desarrollados en todo el país, inspectores de la Digemid , junto con las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud (Diresas y Geresas) , inspeccionaron establecimientos farmacéuticos.

Más de 2.000 farmacias y boticas fueron inspeccionadas en distintos puntos del país durante operativos simultáneos orientados a combatir la venta ilegal de medicamentos, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

A través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), la entidad señaló que las acciones de fiscalización estuvieron a cargo de las Direcciones Regionales de Salud (Diresas), las Gerencias Regionales de Salud (Geresas) y las cuatro Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana: Centro, Sur, Este y Norte.

“La misión es garantizar que la población acceda únicamente a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, y prevenir el consumo de productos farmacéuticos de procedencia ilegal, la Digemid, las direcciones y gerencias regionales de salud (Diresas y Geresas) y las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) han inspeccionado 2.272 farmacias y boticas en todo el país, de las cuales 666 fueron cerradas”, informó Vanessa Brigada, jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Digemid.

La funcionaria indicó que estas intervenciones forman parte de una estrategia coordinada entre las distintas autoridades sanitarias, que ejecutan operativos de manera simultánea en varias regiones del territorio nacional.

Asimismo, precisó que en numerosas acciones de control se contó con la participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú y de municipalidades de las jurisdicciones involucradas.

“Estos operativos se realizan de manera permanente y son resultado de un trabajo de inteligencia que permite identificar establecimientos farmacéuticos que comercializan medicamentos vencidos, falsificados, adulterados o sin registro sanitario, evitando que estos productos representen un riesgo para la salud de la población”, agregó.

Detectan medicamentos vencidos y sin autorización sanitaria

Como parte de estas labores, la Digemid y las Diris de Lima Metropolitana continúan reforzando los controles en establecimientos farmacéuticos.

Durante el más reciente operativo conjunto, se ordenó el cierre de 12 boticas por comercializar productos vencidos o sin registro sanitario, impedir la labor de los inspectores, operar sin autorización sanitaria o no contar con un químico farmacéutico responsable.

En Villa El Salvador, personal de la Digemid y de la Diris Lima Sur supervisó 11 boticas y dispuso el cierre de cuatro de ellas por incumplimientos detectados.

De igual forma, representantes de la Digemid, la Diris Lima Este y la Municipalidad de Lurigancho-Chosica clausuraron cuatro establecimientos informales que funcionaban sin autorización sanitaria, carecían de un profesional químico farmacéutico y obstaculizaron las labores de inspección.

En paralelo, equipos de la Digemid y de la Diris Lima Norte realizaron controles en cuatro boticas, una de las cuales fue cerrada por infringir la normativa sanitaria vigente.