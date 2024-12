Verónica Linares compartió un video en sus redes sociales para contar la mala experiencia que vivió mientras almorzaba con su familia en un restaurante. La conductora de ‘América Noticias’ publicó un video para denunciar que habría sufrido el robo de su tarjeta bancaria y contó cómo ocurrió.

Verónica Linares sufre el robo de su tarjeta bancaria en un restaurante

La periodista de América Televisión publicó un video en sus redes sociales donde relató cómo sufrió el hurto de su tarjeta bancaria cuando se encontraba disfrutando de una comida acompañada de su familia en un restaurante.

Verónica Linares lamentó haber sufrido el hurto de su tarjeta de crédito mientras comía y contó cómo fue que los delincuentes lograron llevarse la tarjeta sin haber ni siquiera tocado su billetera o su cartera.

“Me siento sonsa…no se descuiden”, dijo en un inicio. “Quería contarles que me robaron. Me siento de lo más zonza porque cuántas veces les he dicho que no se descuiden, pero bueno, me descuidé por un ratito. Estaba en un restaurante, con mis hijos, y yo nunca dejo la cartera colgada, siempre la pongo delante de mí para poder verla”, añadió sobre este penoso incidente.

Los delincuentes habrían sustraído la tarjeta de crédito de su cartera sin que ella siquiera pudiese darse cuenta y pudo hacerlo cuando se dirigía a pagar y notó que esta no estaba en su cartera.

“Cuando quiero pagar, ya no tenía la tarjeta. Pagó mi esposo y yo pensé que se me había caído, porque si no te roban toda la cartera o te roban toda la billetera. Entonces, cuando he ido a mi casa y he buscado en mi otra cartera, no estaba mi tarjeta, entonces, no se me había caído, en el carro tampoco estaba...”, sostuvo.

Usuarios lamentan hurto y envían sus mensajes a Verónica Linares

Las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y los seguidores de la conductora de noticias lamentó lo ocurrido, rescatando que la experiencia pudo haber sido mucho peor.