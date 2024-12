“Sugerencia: Terapia antes de comenzar otra relación. Hay muchas banderas rojas en el aire, para evitar repetir patrones familiares o propios, lo mejores sanar y avanzar hacia lo que mereces”, fue el comentario que esta recibió y no dudó en responderle, lanzando una fuerte indirecta.

“Llevo en terapia desde antes y durante todo mi proceso. Preciso por eso no corrí a meterme a otra relación de una ”, escribió la modelo y muchos usuarios opinaron que se trataría de una indirecta hacia Luciana, quien, a pocos meses de terminar con Patricio Parodi, inició una relación con Morelli.

La Miss Grand International 2023 fue cuestionada por sus seguidores, quienes le preguntaron la razón por la que ya no solía mantenerse tan activa en sus redes sociales. La exchica reality fue muy directa con respecto a la situación que la llevó a tomar distancia de las redes.

“Lucianita, ¿Por qué ya no subes muchas historias tuyas?”, le preguntaron y esta respondió. “La pregunta que más repite. Como les dije hace unas semanas, este año fue el más movido que me tocó con tanto trabajo y viajes y quería tomarme tranqui, al menos, hasta fin de año. Yo nunca he parado desde que empecé a trabajar en el medio hace casi ya 10 años, en 2015, y pues aprovecho los fines de año para perderme”, precisó.