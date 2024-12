¡Viva el amor! Luciana Fuster se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones tras terminar su reinado en el Miss Grand International. La modelo peruana pasó la Navidad en los Estados Unidos y no habría estado sola, pues al parecer estuvo bien acompañada del compositor Juan Morelli y la madre del colombiano. ¿Ya son novios oficiales?

“Ni bien terminó el reinado se fue a convivir con Morelli sin conocerlo bien antes. Ya sabemos cómo terminará eso”, “Todo muy rápido”, “¿Tan rápido?”, “Igual pasó una Navidad con Patricio y su familia”, “¿Por qué no aparecerá en la foto familiar?”, se lee en algunos mensajes.

“Lucianita ¿Por qué ya no subes muchas historias tuyas?”, le preguntó un seguidor y esta no dudó en explayarse respondiendo el motivo que la tiene en silencio. “La pregunta que más se repite. Como les dije hace unas semanas, este año fue el más movido que me tocó con tanto trabajo y viajes y quería tomarme tranqui al menos hasta fin de año”, escribió en un inicio.