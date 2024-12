“Voy a contar algo que me pasó. Me compre este conjunto de Luciana Fuster. Ven (señala la etiqueta), es de Luciana Fuster. Pero mi sorpresa es la siguiente. Cuando veo aquí, dice Shein (mientras enseña la etiqueta)”, comentó entre risas mostrándose incrédula ante lo ocurrido.

“¿Me pueden explicar por qué dice Shein? Pensé que era un producto peruano, la verdad. No voy a negar que está bonito, me gustó este conjunto. Incluso, vi que lo usaba Luciana. La verdad, me encantó, pero si hubiera sabido que era de Shein, lo pido yo directamente. ¿Me pueden explicar?”, criticó en su video, resaltando en un comentario que el precio del conjunto fue de “150 soles, fuera del delivery”.

Por su parte, la marca se pronunció aclarando a la comprandora: “Hola. ¡Gracias por tu compra! Como mencionamos en la inauguración, esta colección combina diseños confeccionados en Perú y algunos importados, que también deben distribuir a otras empresas”, lo que generó malestar en la clienta, quien respondió: “Pero eso no dice en tu página y cuando coordiné con ustedes tampoco me mencionaron eso, realmente pensé que era producto peruano. Si me lo hubiesen comentado no lo compraba. Me siento estafada”.