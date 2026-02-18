Yahaira Plasencia protagonizó controversia en EE.UU. tras reportaje de Magaly que mostró baja asistencia a su show en Virginia. La cantante defendió su trabajo.

La reciente presentación de Yahaira Plasencia en Estados Unidos generó controversia luego de que el programa Magaly TV: La Firme difundiera imágenes que evidenciarían una baja asistencia de público en un local del estado de Virginia. El informe televisivo, emitido en horario estelar, motivó duros comentarios de la conductora Magaly Medina, quien cuestionó la convocatoria de la cantante en el extranjero. Poco después, la salsera reaccionó públicamente a través de sus redes sociales.

Yahaira Plasencia le responde a Magaly Medina tras burlas

Luego de la difusión de un reportaje en el espacio televisivo donde se emitieron imágenes del show que la artista ofreció el viernes 13 en un establecimiento del estado de Virginia, en Estados Unidos, que evidenció poco aforo en el lugar, la cantante utilizó sus redes sociales para pronunciarse directamente sobre la polémica. En una publicación compartida durante su gira por Estados Unidos, respondió: “Yo feliz con mi trabajo, tú preocúpate por el fracaso de tu rating”.

El mensaje estuvo acompañado de fotografías y videos de su presentación sobre el escenario, mostrando su desempeño durante el espectáculo.

Como se recuerda, en el programa ‘Magaly TV, la firme’ se emitieron imágenes del show que la artista ofreció el viernes 13 en un establecimiento del estado de Virginia, en Estados Unidos.

Las tomas evidenciaban varias mesas vacías y un número reducido de asistentes, lo que dio pie a comentarios en tono irónico dentro del reportaje. “¿Este viernes trece fue su día de mala suerte? Porque en este local que la contrataron en Virginia, no tuvo el aforo esperado”, se escuchó en la voz en off.

Las imágenes estuvieron acompañadas de música animada y observaciones en estudio que reforzaban la lectura del informe. Durante la emisión en vivo, la conductora intervino mientras se repetían las escenas del show, señalando lo que consideró una evidente falta de público.

“Oye, y la Yahaira, eso fue en Estados Unidos, ¿no? ¿En qué parte de Estados Unidos, exactamente? Alguien nos dice. Se presentó allá y, miren, poquísima gente. Cuatro gatos en Virginia, cuatro gatos. Y no podemos decir que ahí no hay peruanos. Hay muchos peruanos en Virginia, en Washington, muchísimos peruanos. Pero miren, el local vacío, demasiado grande”, expresó.