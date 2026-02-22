Magaly Medina enfrenta una crisis de rating con su programa ‘Magaly TV, la firme’ , lo que la llevó a quejarse del bajo respaldo que recibe de ATV.

En su regreso a la televisión, Magaly Medina atraviesa uno de los momentos más difíciles de su programa ‘Magaly TV, la firme’ con una presunta crisis en sus cifras de rating. La conductora llegó a quejarse del poco respaldo que estaría teniendo de ATV y ante sus declaraciones, el canal tomó una decisión.

ATV aplicaría cambio en medio de la crisis de rating de ‘Magaly TV, la firme’

Días atrás, la presentadora Magaly Medina se quejó del colchón que le dejaría el programa ‘Esto sí es amor’ conducido por Suheyn Cipriani y Miguel Arce, espacio que cayó con un rating de apenas 2.5, lo que causó molestia en la popular ‘Urraca’, quien consideró que esto no la ayudaba con las cifras de su programa.

Tras manifestar esto, ATV anunció el cambio de horario del reality de amor, cambiándolo desde este lunes 23 de febrero con un nuevo horario. "Porque usted lo pidió, vamos de 3.00 a 4.00 de la tarde. Señito, vamos a estar con ustedes. Hasta el lunes a las 3.00 de la tarde. Nuevo horario", anunciaron sobre la modificación.

Sin embargo, de acuerdo a Ric La Torre, conductor del pódcast ‘Q’Bochinche’, la decisión de ATV no solo iría enfocado en el horario, sino en algo más radical, que sería la supuesta salida de ‘Esto sí es amor’.

"El programa de Suheyn y Miguel Arce, 'Esto sí es fracaso', se iría del aire (...) Además, quien va querer cuando medio participante están comprometidos y en redes sociales se muestran con todo el mundo", anunció y reveló que sería reemplazado por una conocida telenovela que permitiría dejarle una cifra de rating más elevada a Magaly.

"Aparentemente, según este portal, la novela Doménica Monteros la está rompiendo en México y en Estados Unidos es un boom porque Angelique Boyer, la recordada 'Teresa', es la protagonista, serían el reemplazo de 'Esto sí es fracaso'. Así que Suheyn Cipriani se quedaría en el aire, un mes le duró", precisó.

Magaly Medina cuestiona impacto del programa previo en su audiencia

Durante la emisión del 16 de febrero de 'Magaly TV La Firme', la conductora expresó su incomodidad por el desempeño en sintonía del espacio que se transmite antes de su programa, Esto sí es amor. Según explicó, el bajo arrastre de público perjudica directamente los resultados de su bloque, lo que genera un efecto que considera evidente en las cifras finales.

"Cuando tú inicias de un miserable 0,5, de un miserable 1, que te demoras en ir subiendo poco a poco, hasta que en la segunda media hora remontas y cuando se hace la sumatoria, por supuesto, no es a lo que estamos acostumbrados. Claro, no destrozan el programa anterior, los sabiondos, los que se creen críticos de televisión. Esos que me andan mirando con lupa no miran a otros, solo miran a este programa", expresó con evidente molestia.

La presentadora también apuntó a lo que considera una falta de respaldo institucional por parte de ATV, señalando que la situación no se limita únicamente a un tema de números, sino al apoyo que espera recibir dentro del canal para fortalecer su espacio televisivo.