Jhazmín Gutarra vuelve a dar de qué hablar, esta vez por su reacción ante los rumores de enemistad con Claudia Portocarrero. La esposa de Dilbert Aguilar fue directa y sin rodeos, dejando claro que no hay pleito entre ellas. Su declaración sorprendió a muchos, sobre todo por el tono relajado que usó tras quejarse del encuentro que tuvo con el cantante.

Jhazmín Gutarra niega enemistad con Claudia Portocarrero

Jhazmín Gutarra volvió a aparecer en televisión y aprovechó el espacio en el programa ‘Esta Noche’ con La Chola Chabuca para aclarar su postura frente a los rumores que la vinculan con una supuesta tensión por la grabación de un podcast entre Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero. Lejos de alimentar la controversia, la cantante dejó claro que no quiere ser parte de ese tipo de historias.

“Yo no quiero ahondar en ese tema, solo Dilbert sabe cómo se dio esa grabación”, comentó al respecto. Además, pidió que no la sigan involucrando en conflictos ajenos. “Yo lo único que pido, y va a ser la última vez que voy a hablar de este tema con la persona en mención, es que solo Dilbert y yo sabemos las situaciones que se han dado”, añadió firme, cerrando así el capítulo con un tono definitivo.

La bailarina negó tener alguna enemistad con ‘La Ñañita’, pero advirtió que merecía respeto en esta situación: “Yo no tengo nada en contra de ella, jamás lo he tenido, porque como dicen, lo que no fue en mi año no me hace daño, pero durante mi relación con él, yo merecía una línea de respeto. Es mi opinión”.

Jhazmín Gutarra se defiende en vivo tras ser acusada de infidelidad a Dilbert Aguilar

Jhazmín Gutarra rompió su silencio luego de las acusaciones de infidelidad por parte de tres hombres que aseguran haber tenido una relación con ella cuando estaba con Dilbert Aguilar.

Durante su intervención, la también cantante reconoció errores del pasado, aunque evitó hablar directamente de las acusaciones de infidelidad que han circulado en su contra. Aun así, dejó ver el peso emocional que todo este escándalo ha tenido en su vida familiar.

“Realmente me afecta, no solo a mí porque tengo a mis padres, quizás ellos me van a ver, mi hija que lamentablemente está expuesta a este mundo tecnológico. No soy perfecta, Dilbert no lo ha sido conmigo solo nos competía a los dos arreglar estos temas en casa. Hoy me veo envuelta de la peor manera”, confesó con la voz entrecortada.

A pesar de las críticas, Jhazmín no dudó en responder a quienes la han juzgado sin conocer los detalles de su historia. Habló sin filtros y asumió las consecuencias de sus actos, afirmando que su prioridad es salir adelante por el bien de su familia.