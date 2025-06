¿Cuántas hijas tiene Dilbert Aguilar y qué hacen hoy? Una está en el ejército de EE.UU.

Aunque no siempre pudo estar presente, Dilbert ha sido transparente respecto a los retos que implicó su paternidad:

“Nunca les ha faltado colegio, comida y vestimenta. De repente no he sido un papá presente en los momentos difíciles por cosas que he pasado, pero siempre me he sacado el alma por ellas”, confesó en una conversación con Claudia Portocarrero en su podcast.

Hoy, con más estabilidad emocional y familiar, vive de forma distinta su vínculo con Julia.