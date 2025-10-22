Maju Mantilla aprovechó el momento para dirigir un mensaje a quienes comentan sobre su vida sentimental, dejando en claro que no se ve influenciada por las opiniones de otras personas.

El nombre de Maju Mantilla volvió a ser protagonista en los medios debido a la constante atención sobre su situación sentimental. En un reciente encuentro con la prensa, la conductora respondió con calma a las preguntas sobre los rumores de infidelidad y su presunta separación de Gustavo Salcedo.

A pesar del aumento de especulaciones, la presentadora insiste en mantener su vida privada al margen de la exposición pública. “Ya colgué un comunicado”, reiteró ante los micrófonos de Amor y Fuego, dejando claro que no desea profundizar en el tema.

Sus declaraciones difieren de las de su expareja, quien días antes ofreció disculpas públicas. En medio de la agitación mediática, Maju ha optado por el silencio, una actitud que refleja su firme decisión de preservar su intimidad.

Maju Mantilla responde con serenidad ante rumores de infidelidad

Apenas bajó de su vehículo, fue abordada por cámaras y reporteros. La conductora y ex Miss Mundo Perú, Maju Mantilla, mantuvo la serenidad, aunque se mostró algo incómoda frente a las insistentes preguntas sobre su vida personal. Los periodistas de un programa de espectáculos le consultaron directamente si reconocía haber sido infiel a su esposo, Gustavo Salcedo, como se sugería en unos audios recientemente difundidos.

“Yo ya colgué un comunicado, espero que lo hayan visto la semana pasada. No tengo nada más que decir, gracias”, respondió sin vacilar, con un tono firme y cortés. Su actitud reflejó más una intención de dar por cerrado el tema que de defenderse, reforzando su idea de que se trata de un asunto estrictamente privado.

Ante la insistencia de la periodista, quien mencionó supuestas pruebas presentadas por Salcedo para pedirle que abandonara la vivienda familiar, Mantilla mantuvo su posición. Reiteró que no abordaría temas personales ante las cámaras, especialmente los relacionados con su familia.

El breve y tenso intercambio dejó en evidencia el contraste entre la discreción de la exreina y la presión mediática que la rodea. Su negativa a pronunciarse sobre los rumores fue vista como una forma de proteger la tranquilidad en medio de la controversia.

“Todo queda en privado”: la postura de Maju frente a las especulaciones

La conversación derivó hacia otros asuntos sensibles. El reportero intentó indagar sobre posibles disputas legales por bienes o acuerdos de custodia. Mantilla fue clara y directa. “Todo eso queda en privado. No voy a hablar del tema, discúlpame”, afirmó manteniendo la calma.

Las preguntas continuaron: “¿Hay algo de lo que te arrepientas, Maju?” o “¿Quieres aprovechar las cámaras para disculparte con Gustavo?” Sin embargo, ella no cambió su postura. “No, yo entiendo tu trabajo, solo disculpa, no quiero hablar más sobre el tema”, respondió con serenidad.