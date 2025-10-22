Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

Maju Mantilla reacciona al fin a fuerte pregunta sobre su presunta infidelidad a Gustavo: "¿Es verdad eso?

Maju Mantilla aprovechó el momento para dirigir un mensaje a quienes comentan sobre su vida sentimental, dejando en claro que no se ve influenciada por las opiniones de otras personas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Maju Mantilla reacciona al fin a fuerte pregunta sobre su presunta infidelidad a Gustavo: "¿Es verdad eso?
    Maju Mantilla reacciona al fin a fuerte pregunta sobre su presunta infidelidad a Gustavo
    Maju Mantilla reacciona al fin a fuerte pregunta sobre su presunta infidelidad a Gustavo: "¿Es verdad eso?

    El nombre de Maju Mantilla volvió a ser protagonista en los medios debido a la constante atención sobre su situación sentimental. En un reciente encuentro con la prensa, la conductora respondió con calma a las preguntas sobre los rumores de infidelidad y su presunta separación de Gustavo Salcedo.

    A pesar del aumento de especulaciones, la presentadora insiste en mantener su vida privada al margen de la exposición pública. “Ya colgué un comunicado”, reiteró ante los micrófonos de Amor y Fuego, dejando claro que no desea profundizar en el tema.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Jesús Barco REAPARECIÓ luego de oficializarse el fin de su relación con Melissa Klug y DESCARTÓ reconciliación

    Sus declaraciones difieren de las de su expareja, quien días antes ofreció disculpas públicas. En medio de la agitación mediática, Maju ha optado por el silencio, una actitud que refleja su firme decisión de preservar su intimidad.

    Maju Mantilla responde con serenidad ante rumores de infidelidad

    Apenas bajó de su vehículo, fue abordada por cámaras y reporteros. La conductora y ex Miss Mundo Perú, Maju Mantilla, mantuvo la serenidad, aunque se mostró algo incómoda frente a las insistentes preguntas sobre su vida personal. Los periodistas de un programa de espectáculos le consultaron directamente si reconocía haber sido infiel a su esposo, Gustavo Salcedo, como se sugería en unos audios recientemente difundidos.

    “Yo ya colgué un comunicado, espero que lo hayan visto la semana pasada. No tengo nada más que decir, gracias”, respondió sin vacilar, con un tono firme y cortés. Su actitud reflejó más una intención de dar por cerrado el tema que de defenderse, reforzando su idea de que se trata de un asunto estrictamente privado.

    Ante la insistencia de la periodista, quien mencionó supuestas pruebas presentadas por Salcedo para pedirle que abandonara la vivienda familiar, Mantilla mantuvo su posición. Reiteró que no abordaría temas personales ante las cámaras, especialmente los relacionados con su familia.

    El breve y tenso intercambio dejó en evidencia el contraste entre la discreción de la exreina y la presión mediática que la rodea. Su negativa a pronunciarse sobre los rumores fue vista como una forma de proteger la tranquilidad en medio de la controversia.

    “Todo queda en privado”: la postura de Maju frente a las especulaciones

    La conversación derivó hacia otros asuntos sensibles. El reportero intentó indagar sobre posibles disputas legales por bienes o acuerdos de custodia. Mantilla fue clara y directa. “Todo eso queda en privado. No voy a hablar del tema, discúlpame”, afirmó manteniendo la calma.

    Las preguntas continuaron: “¿Hay algo de lo que te arrepientas, Maju?” o “¿Quieres aprovechar las cámaras para disculparte con Gustavo?” Sin embargo, ella no cambió su postura. “No, yo entiendo tu trabajo, solo disculpa, no quiero hablar más sobre el tema”, respondió con serenidad.

    Sus declaraciones, breves pero contundentes, dejaron en claro su decisión de no alimentar la polémica. Incluso cuando le preguntaron si aún tenía sentimientos hacia Gustavo, Mantilla optó por el silencio. “Ya he dicho que todo queda en la privacidad de nuestro hogar. Nuestras conversaciones y todo, no las voy a exponer”, finalizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Maju Mantilla reacciona al fin a fuerte pregunta sobre su presunta infidelidad a Gustavo: "¿Es verdad eso?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Jesús Barco REAPARECIÓ luego de oficializarse el fin de su relación con Melissa Klug y DESCARTÓ reconciliación

    Melissa Klug se sincera con emotiva verdad sobre su enfermedad en medio del fin de su relación con Jesús Barco

    Sin Melissa y sin equipo: Alianza Universidad despide a Jesús Barco luego de ampay emitido de Magaly TV

    Melissa Klug se somete a radical cambio físico tras su separación de Jesús Barco: "Estoy tuneada"

    Melissa Klug ya no CONFÍA en Jesús Barco: “Sé cómo son esos jugadores, llevan mujeres todo el tiempo”

    Lo más vistos en Farándula

    La dolorosa publicación de Vasco Madueño para Guillermo Dávila tras filtrarse que lo habría utilizado

    Hija de Melissa Klug SORPRENDIÓ con contundentes mensajes tras ‘ruptura’ de Jesús Barco: “Por tu culpa…”

    Novio de Natalia Salas le promete apoyo incondicional tras revelar que el cáncer volvió: “Siempre juntos y de la mano ante todo”

    Melanie Martínez no calló más sobre conflicto de su hija con Christian Domínguez y confirmó la razón

    ¿Cuánto GANA Jesús Barco en Sport Boys?: FILTRAN astronómico monto del futbolista

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;