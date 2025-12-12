Tanto la Digemid como el Indecopi emitieron una advertencia sobre esta crema para aliviar dolores musculares , señalando que no tiene comprobada su calidad.

Una crema destinada a aliviar el dolor muscular ha sido recientemente observada por las autoridades peruanas. Se trata de Amerin Hot 30% + 10%, un ungüento presentado en un envase de 100 gramos, utilizado para tratar molestias musculares.

La advertencia fue emitida inicialmente por la Digemid (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas) y luego reiterada por el Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual).

Indecopi destacó que “se trata del lote 205015, el mismo que presenta observaciones en su proceso de manufactura y control de calidad. Estas irregularidades comprometen la eficacia del producto y podrían representar un riesgo para los consumidores, motivo por el cual, en el marco de sus competencias, Digemid inició el procedimiento sancionador correspondiente”.

La advertencia de la Digemid

Según el organismo, “como resultado de las acciones de control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel nacional, se ha identificado que el establecimiento farmacéutico Laboratorio Farmacéutico América S.R.LTDA., ha distribuido el siguiente producto farmacéutico, cuyo proceso de manufactura y control de calidad no garantiza su calidad, seguridad y eficacia: Amerin Hot 30% + 10%”.

Detalles del producto observado:

Producto: Amerin Hot 30% + 10% (salicilato de metilo + mentol), crema en pote de 100 g

Lote: 205015

Registro sanitario: EN07657

Fabricante: Laboratorio Farmacéutico América S.R. LTDA

País: Perú

Titular del registro sanitario: Laboratorio Farmacéutico América S.R.LTDA.

La entidad recordó que, “la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, de acuerdo al Artículo 110 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-SA, es un requisito indispensable para desarrollar actividades de fabricación, importación, almacenamiento, distribución, dispensación o expendio de productos farmacéuticos".

Por ello, Digemid señaló que “ha continuado con las investigaciones sobre el presente caso; asimismo, ha iniciado el correspondiente procedimiento administrativo sancionador”.

Recomendaciones a los consumidores

Considerando la posibilidad de que el producto haya sido adquirido o se encuentre en establecimientos de salud, la Digemid aconseja no utilizarlo. “La Digemid realiza la presente comunicación a fin de salvaguardar la salud de la población y evitar problemas que se puedan derivar de su utilización. Cualquier consulta comunicarse al teléfono (01) 631-4300 anexo 6202”.

Por su parte, Indecopi, a través del Sistema de Alertas de Consumo, informó sobre lo detectado por la Digemid respecto a la distribución del lote mencionado de Amerin Hot 30% + 10%, el cual no cuenta con Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Las fallas identificadas afectan la eficacia del producto y pueden representar un riesgo considerable para los usuarios. Por esta razón, Digemid inició las acciones sancionadoras. Además, Indecopi recordó “la importancia de verificar siempre el registro sanitario y la información del fabricante al momento de adquirir medicamentos o productos tópicos”.