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Importante alianza impulsa jornada masiva de limpieza de playas por el Día Mundial de los Océanos

La actividad forma parte de la segunda edición de Playas Vivas 2026, iniciativa que promueve la conciencia ambiental a través del arte, la educación y la participación ciudadana.

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    Importante alianza impulsa jornada masiva de limpieza de playas por el Día Mundial de los Océanos
    Playas vivas
    Importante alianza impulsa jornada masiva de limpieza de playas por el Día Mundial de los Océanos

    Por segundo año consecutivo, la Autoridad de Turismo de Aruba se suma a L.O.O.P. para organizar una jornada de limpieza de playas en el marco del Día Mundial de los Océanos, reafirmando su compromiso con la conservación de los ecosistemas marinos y la promoción de prácticas sostenibles que contribuyan al bienestar de las futuras generaciones.

    La actividad se desarrolla como parte de la segunda edición de Playas Vivas 2026, una propuesta que une arte, educación y participación ciudadana para sensibilizar sobre el impacto de la contaminación plástica en los océanos y fomentar acciones concretas en favor del medio ambiente. El programa se realiza en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y del Día Mundial de los Océanos.

    Del 4 al 14 de junio, el distrito de Barranco será escenario de una agenda gratuita que incluirá exposiciones de arte, talleres, teatro ambiental, experiencias educativas para escolares y actividades de voluntariado ambiental. Como cierre, el próximo 20 de junio se llevará a cabo una gran limpieza en la playa Márquez, en el Callao, coorganizada por la Autoridad de Turismo de Aruba, que reunirá a voluntarios, estudiantes, organizaciones y ciudadanía en una jornada de acción colectiva para reflexionar sobre cómo nuestros hábitos de consumo impactan directamente en la salud de los océanos.

    La participación de Aruba en esta propuesta refleja el espíritu de su nuevo posicionamiento de marca, “Cuando amas Aruba, Aruba te ama”, que promueve una relación de respeto y reciprocidad con la naturaleza. Así como los océanos y las playas nos ofrecen bienestar, belleza y experiencias inolvidables, Aruba invita a devolver ese valor mediante acciones concretas que contribuyan a su conservación y protección para las generaciones presentes y futuras.

    Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/96yNBHX1CeayMrsF9

    Importante: La actividad está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años.

    Para conocer más sobre el destino, te invitamos a visitar:

    Nuestra página web www.aruba.com

    Facebook: facebook.com/arubabonbini

    Instagram y Twitter: @arubabonbini

    SOBRE EL AUTOR:
    Importante alianza impulsa jornada masiva de limpieza de playas por el Día Mundial de los Océanos
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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