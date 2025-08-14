Wapa.pe
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Lesly Águila confiesa por qué dejó concierto de Corazón Serrano

Lesly Águila decidió confesar el complicado motivo por el cual dejó la orquesta. 

    Lesly Águila confiesa por qué dejó concierto de Corazón Serrano
    Lesly Águila CONFIESA por qué dejó concierto de Corazón Serrano: "Ya no aguantaba..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Lesly Águila confiesa por qué dejó concierto de Corazón Serrano

    La cantante de Corazón Serrano, Lesly Águila, decidió aclarar las dudas de un seguidor que le preguntó por su ausencia en los últimos conciertos que la orquesta ofreció en Tarapoto. La situación había desatado rumores sobre una posible salida de la agrupación, pero la artista explicó los verdaderos motivos.

    Lesly Águila explica por qué no estuvo en el show de Tarapoto

    La intérprete contó que atravesó problemas de salud que se agravaron debido al cambio brusco de clima, lo que afectó su rendimiento en el escenario. A través de sus historias de Instagram, confesó: “Días atrás venía un poco delicada de salud. Pasar del frío al calor me afectó aún más”. Según relató, esa noche no se encontraba bien y necesitó medicarse antes de salir a cantar.

    Aunque intentó cumplir con la presentación, el dolor y la debilidad la obligaron a retirarse antes de que el espectáculo terminara. “Ese día me sentía muy débil, estuve con medicamentos y con el permiso de mis jefes tuve que retirarme antes que termine el show”, señaló. La artista expresó que siempre busca dar lo mejor al público, pero en esa ocasión su estado físico no se lo permitió: “Traté de dar lo mejor, pero ya no aguantaba tanto dolor. Espero su comprensión”, finalizó.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Susana Alvarado se equivoca en concierto de Corazón Serrano y fans dicen: "A ella se le perdona"

    Su condición de salud y las dificultades en el escenario

    En otra oportunidad, Lesly Águila ya había hablado sobre su vulnerabilidad ante ciertos climas por problemas respiratorios. “Lamentablemente yo sufro de bronquios, no me puedo exponer. Mi hermana falleció de bronquios. Hay personas que lo toleran, pero en mi caso, no tolero esos climas”, confesó. Esto la llevó a presentarse muy abrigada durante un show en Juliaca, donde la temperatura descendió hasta los -5° en la madrugada.

    wapa.pe

    La cantante recordó que la altura complicó su respiración y que, debido a la falta de aire, le fue difícil bailar. La situación fue tan seria que los bomberos tuvieron que asistir a los artistas con oxígeno. Aun así, subrayó que siempre busca mantener el profesionalismo en el escenario, aunque reconoció que el clima puede influir en el desempeño.

    Defendiendo su compromiso con el público, la voz de Olvídame remarcó que no es lo mismo cantar bajo el frío extremo del sur que bajo el calor intenso del norte: “Nadie es de fierro aquí; intentamos ofrecer lo mejor, pero a veces las circunstancias lo impiden”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lesly Águila confiesa por qué dejó concierto de Corazón Serrano
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia.

