Periodista de ‘Día D’ reveló un documento que le llegó a la mamá de Cri Cri, primo de Jefferson Farfán. ¿Qué decía en el escrito?

    Jefferson Farfán vuelve a estar en el centro de la polémica tras las revelaciones del periodista Richard Apolo, quien investigó el caso de ‘Cri Cri’. En una entrevista con Magaly Medina, Apolo compartió información inédita sobre el primo de ‘La Foquita’ y las estrategias que habría implementado Farfán para, presuntamente, apartarlo de sus empresas mientras estaba detenido. La familia de Cecilia Guadalupe asegura que el exfutbolista habría buscado perjudicarlo por motivos económicos, usando irregularidades en el caso de la joven de 19 años como pretexto.

    ‘Cri Cri’ y su rol en las empresas de Farfán

    Según Apolo, ‘Cri Cri’ no solo tenía un vínculo familiar con Farfán, sino que también era apoderado de varias de sus empresas, lo que le otorgaba poder y acceso privilegiado. “Cri Cri no era solo el primo alcahuete, como muchos lo quieren pintar. Era apoderado de varias empresas y ese rol le daba un poder y un acceso que no cualquiera tenía. Para la familia, todo esto apuntaba a eliminarlo de ese espacio de confianza y control”, explicó el periodista.

    PUEDES LEER: Abogado de ‘Cri Cri’ responde a rumores de romance con la víctima tras polémica versión de la defensa de Jefferson Farfán

    El comunicador también detalló que Farfán envió una carta notarial a Cecilia Guadalupe, madre de ‘Cri Cri’, con el objetivo de revocar los poderes de su hijo en sus negocios. “Una de esas empresas era una textilera, en esta carta notarial fechada en mayo pide una revocatoria de apoderado, esto era el asunto, con el apoderado en la cárcel. La mamá de 'Cri Cri' recibe esta carta notarial y no se presenta por recomendación de los abogados, para una de las empresas de Jefferson Farfán de una textilera y no se dio eso”, precisó Apolo.

    La interrogante sobre el poder de ‘Cri Cri’

    Durante la conversación, Magaly Medina cuestionó si ‘Cri Cri’ sigue ejerciendo funciones como apoderado. Apolo respondió que no tenía información actualizada, pero enfatizó que hasta mayo de este año quedaba claro que Farfán buscaba apartarlo de los negocios: un movimiento estratégico para eliminarlo de su círculo de confianza.

    Brenda Quiroz

    Brenda Quiroz

