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Suheyn Cipriani ROMPE SU SILENCIO tras NUEVA RUPTURA con el streamer Macarius: “Se equivocan todo el tiempo”

Suheyn Cipriani volvió a aparecer en redes con un sutil mensaje tras una nueva ruptura con el streamer Macarius. ¿Qué dijo y a quién estaría dirigido?

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    Suheyn Cipriani ROMPE SU SILENCIO tras NUEVA RUPTURA con el streamer Macarius: “Se equivocan todo el tiempo”
    Suheyn Cipriani y su mensaje tras la nueva ruptura con el streamer Macarius. | Composición Wapa
    Suheyn Cipriani ROMPE SU SILENCIO tras NUEVA RUPTURA con el streamer Macarius: “Se equivocan todo el tiempo”

    Suheyn Cipriani y Macarius vuelven a estar en el centro de la atención mediática tras anunciar una nueva ruptura. El streamer confirmó el fin de la relación durante una reciente transmisión, donde explicó a su comunidad que el distanciamiento no es reciente y que la decisión ya venía madurándose desde hace algún tiempo.

    Sin embargo, la modelo reapareció en redes sociales al repostear un enigmático texto que ha despertado diversas interpretaciones entre sus seguidores. ¿Qué decía?

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    Suheyn Cipriani lanza sentido mensaje tras el fin de su relación

    A través de su cuenta oficial de Instagram, Suheyn Cipriani se mostró activa en sus historias. Llamó la atención que una de ellas incluía un mensaje reflexivo que decía: “Es un privilegio conocerte a ti mismo porque la gente siempre intentará decirte quién eres. Y se equivocan todo el tiempo”.

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    Si bien el texto no está dirigido directamente a Macarius, su publicación se da en medio del reciente anuncio de su nueva separación sentimental.

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    Macarius confirma el fin de su relación con Suheyn Cipriani

    En otra parte de su streaming, Macarius anunció que, tras varios meses bajo el escrutinio público y protagonizar distintos titulares, se siente cansado de la exposición mediática y de los programas de espectáculos.

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    En ese contexto, a través de la plataforma donde transmite a diario, reveló: ‘Lamento decirles que es verdad. Creo que estamos dos semanas, semana y media ya separados. Y eso nomás, gente, decirles que guarden el respeto, sobre todo que ella es una dama. (…) No estamos juntos, ya no estamos. (…) Respeten ambas partes’, anunció a sus seguidores.

    Según sus propias palabras, esta etapa de su vida habría llegado a su fin, cerrando así un capítulo que lo mantuvo como uno de los personajes más comentados de la escena local.

    SOBRE EL AUTOR:
    Suheyn Cipriani ROMPE SU SILENCIO tras NUEVA RUPTURA con el streamer Macarius: “Se equivocan todo el tiempo”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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