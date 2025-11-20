Wapa.pe
Atención Perú: MINSA revela alerta amarilla en hospitales durante dos semanas

El Minsa acaba de declarar alerta amarilla en diferentes centros de salud del Perú. 

    ¡Atención, ciudadanía! A través de la Resolución Ministerial N.º 812-2025-MINSA, difundida en el diario oficial El Peruano, el Ministerio de Salud anunció la declaratoria de alerta amarilla en distintos establecimientos de salud de varios departamentos del Perú. Esta medida estará vigente del 21 de noviembre al 5 de diciembre y tiene como objetivo reforzar la respuesta sanitaria.

    ¿Por qué el MINSA activó la alerta amarilla a nivel nacional?

    El documento publicado señala que la decisión se adopta debido a dos eventos masivos próximos: los XX Juegos Deportivos Bolivarianos y la final de la Copa Libertadores. Ambas actividades convocarán a miles de asistentes, por lo que el MINSA considera necesario fortalecer los servicios de emergencia y preparación médica ante posibles incidentes o demandas extraordinarias de atención.

    El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, indicó que durante este periodo se pondrán en marcha acciones de prevención, protocolos de autoprotección y estrategias de auxilio, además de la movilización de recursos, equipamiento e infraestructura para atender cualquier eventualidad.

    ¿En qué regiones se aplicará la alerta amarilla del MINSA?

    Los departamentos y provincias donde los establecimientos de salud deberán operar bajo alerta amarilla son:

    • Lima
    • Ayacucho
    • Ica
    • Provincia Constitucional del Callao
    La supervisión de estas medidas estará a cargo de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), en coordinación con las Direcciones Regionales y las Redes Integradas de Salud.

    ¿Qué implica una alerta amarilla en salud?

    De acuerdo con el MINSA, la alerta amarilla se activa cuando existe una alta probabilidad de que ocurra un evento adverso o de riesgo, lo que obliga a los centros de salud a prepararse. Esto incluye reforzar protocolos, asegurar la capacidad de respuesta, movilizar recursos y adoptar medidas de autoprotección y auxilio destinadas a la población.

