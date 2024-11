Paula Manzanal ha captado la atención de su público a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un par de fotografías luciendo un sublime vestido de corte midi. Este post fue una gran sorpresa para muchos al ver la nueva imagen de la modelo e influencer peruana. El encantador vestido rosado se ajusta perfectamente a su figura y está adornado con brillantes lentejuelas que capturan la luz, creando un efecto deslumbrante. La elección del color rosa no solo complementa su tono de piel, sino que también añade un toque de frescura y feminidad a su look.



Con un escote sutil y un diseño que acentúa sus curvas, Paula demuestra que la maternidad no ha hecho más que realzar su belleza. Este look no solo es una declaración de estilo, sino también un símbolo del empoderamiento femenino. Al optar por un vestido tan llamativo y elegante, Paula reafirma su presencia en el mundo de la moda, mostrando que ser madre no significa renunciar a la moda ni a la autoexpresión. Su elección de lentejuelas resalta su personalidad vibrante y su capacidad para brillar en cualquier ocasión, convirtiéndose en un referente para muchas mujeres que buscan inspiración en sus looks postparto.