Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Premios Globos de Oro 2026: los mejores looks de la alfombra roja, de Jennifer López y Selena Gomez a Ariana Grande

Estas son las actrices invitadas que brillaron en la alfombra roja de los Globos de Oro, deslumbrando con vestidos y conjuntos de Alta Costura inolvidables.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Premios Globos de Oro 2026: los mejores looks de la alfombra roja, de Jennifer López y Selena Gomez a Ariana Grande
    Los mejores looks en la alfombra roja de los Globo de Oro 2026. | Composición Wapa
    Premios Globos de Oro 2026: los mejores looks de la alfombra roja, de Jennifer López y Selena Gomez a Ariana Grande

    La alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro 2026 dio inicio oficial a la temporada de premios con una gala celebrada en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles. Glamour, elegancia y apuestas audaces marcaron una noche en la que grandes íconos de Hollywood compartieron protagonismo con nuevas promesas del cine y la televisión, luciendo impactantes creaciones de Alta Costura que acapararon miradas y comentarios.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hailey Bieber causa furor con la lencería de Victoria's Secret que muchas querrán lucir este San Valentín

    Los mejores looks en la alfombra roja de los Globo de Oro 2026

    1. Jennifer López

    Jennifer López volvió a apostar por las transparencias, un sello recurrente de su estilo. La artista realzó su silueta con un diseño chocolate de brocados barrocos firmado por Jean-Louis Scherrer, acompañado de una delicada cauda de tul beige. Completó el look con un elegante moño invertido, evocando el glamour del Hollywood clásico.

    wapa.pe

    2. Ariana Grande

    Ariana Grande dejó atrás los tonos rosados y regresó al castaño, luciendo una coleta con flequillo. Para la ocasión eligió un vestido negro de estética gótica de Vivienne Westwood, con corpiño ceñido y falda globo. Una propuesta oscura y teatral que encajó perfectamente con la atmósfera de la noche.

    wapa.pe

    3. Selena Gómez

    Selena Gomez deslumbró con un elaborado diseño de Chanel que requirió 323 horas de confección. La actriz optó por el clásico blanco y negro con un bustier de terciopelo, decorado con más de 200 flores de plumas y seda. Completó el estilismo con ondas voluminosas en su característico corte bob.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Hija de Anna Carina Copello sorprende en su cumpleaños 23 con vestido cut-out, símbolo de glamour y estilo

    4. Emma Stone

    Emma Stone, nominada por Bugonia, apostó por un conjunto moderno y audaz de Louis Vuitton. Lució un crop top y falda con flecos en tono amarillo manteca que dejó ver su abdomen. Una elección fresca y sofisticada que combinó elegancia con un aire juvenil y desenfadado en la alfombra roja.

    wapa.pe

    5. Priyanka Chopra y Nick Jonas

    Priyanka Chopra Jonas optó por un elegante azul noche y deslumbró junto a Nick Jonas. La actriz lució un diseño de Christian Dior con corsé estructurado y sobrefalda globo de satén. El estilismo se complementó con joyas de Bvlgari, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y glamour clásico.

    wapa.pe

    6. Jenna Ortega

    Jenna Ortega captó miradas con un vestido negro de silueta arquitectónica y espíritu avant garde. El diseño incorporó recortes laterales y flecos en los hombros, aportando dramatismo y carácter. Su elección fue celebrada por expertos en moda, destacando su capacidad para marcar tendencia con propuestas arriesgadas y de fuerte identidad estética.

    wapa.pe

    7. Miley Cyrus

    Miley Cyrus deslumbró durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026 al apostar por un vestido negro de lentejuelas de Yves Saint Laurent. El diseño, de estructura marcada y hombros plisados, se convirtió en uno de los más comentados de la noche. Completó su estilismo con un elegante collar de diamantes y esmeralda de Tiffany & Co., sumando sofisticación y aire clásico.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Premios Globos de Oro 2026: los mejores looks de la alfombra roja, de Jennifer López y Selena Gomez a Ariana Grande
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Tour Marino Callao

    Full day de playa en Yate, nada con lobos marinos en Islas Palomino

    PRECIO

    S/ 119.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;