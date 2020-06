La reina Letizia y el estampado de serpiente que le devolvió el glamour a sus looks

Letizia Ortiz poco a poco va retomando outfits con algunos toques de color y guiños hacia las tendencias. Después de tres meses de mostrar looks sencillos para las videoconferencias desde el Palacio de Zarzuela, la Reina ha vuelto a hacer de los vestidos su prenda favorita. Sin embargo, fueron sus destalonados animal print los que más llamaron la atención en su última aparición en público.

Y si bien sabemos que la crisis que se vive en España por la pandemia por el nuevo coronavirus tiene a que la Reina bastante ajetreada, ello no ha sido impedimento para que estrene un calzado especial que refleje su estilo.

¿Cómo fue el último look de Letizia Ortiz en público?

La reina optó por un vestido bastante favorecedor para su delgada figura. El diseño entallado y midi la hizo destacar por el sutil escote en 'V' y la falda en línea 'A que tenía un lazo al costado que le daba un efecto fit. El azul oscuro es una de sus tonalidades preferidas y es que combina muy bien con su tono de piel.

Pero, el look de la esposa de Felipe VI no podía estar completo sin unos zapatos que resalten la sobriedad de la prenda superior. Esta vez Letizia Ortiz se dio un gusto y lució unos tacones de estampado de serpiente totalmente nuevos. El modelo en cuestión pertenece a la firma de Carolina Herrera, no es la primera vez que porta prendas de la diseñadora venezolana. Este par de tacón fino ya lo había mostrado en sus otras versiones: negro, rojo, beis y camel azul marino.

La reina, además, prefiere dejar de lado accesorios llamativos o excesiva joyería pues sabe que no resulta muy conveniente. No obstante, no ha podido desprenderse de su anillo dorado de Karen Hallam y sus pendientes en forma de daga de Gold&Roses.