La Uchulú decidió responder con humor a los rumores de embarazo que circulaban en redes. En lugar de negarlo, la actriz cómica tuvo una hilarante respuesta e incluso con una sorprendente foto decidió pronunciarse y causar reacciones en sus redes sociales.

La Uchulú desata furor tras confirmar con humor su “embarazo” de tres meses

La Uchulú volvió a acaparar la atención de sus seguidores al referirse con picardía a los rumores sobre un supuesto embarazo. A través de sus historias en Instagram, la popular figura respondió con su característico sentido del humor a una consulta que no tardó en viralizarse.

"En las noticias parece que estás embarazada, ¿es cierto, Uchulú?", fue la pregunta que le envió un curioso fanático. Lejos de esquivar el tema, la también cantante compartió una imagen editada donde se le ve con una pancita pronunciada, junto al mensaje: "Ya se nota la pancita".

En otra historia, continuó la broma publicando un montaje con un titular ficticio que decía: “Último minuto. La destacada cantante Uchulú confirma su embarazo de tres meses y su madre es la más emocionada”. A lo que ella solo atinó a responder: “Oficialmente embarazada”.

Pero el show no terminó ahí. La Uchulú compartió una foto más y agregó: "Y yo creyendo que estaba empachada y resulta que ya voy 3 meses de embarazo...". Para seguir con la chispa que la caracteriza, pidió la colaboración de sus seguidores: "Posibles nombres para el bebé por sexo, parfavar", generando decenas de reacciones.

Más adelante, continuó divirtiendo a su audiencia con una frase que desató carcajadas: "¡Ay, no! El embarazo me está chocando ya, tengo unos antojos...pero de tus besos bebé (dijo con voz gruesa) ¡Qué rico!". Incluso le respondió con humor a una seguidora que le sugirió que podría estar empachada: "No, porque ya sentí su patadita, ya me dio una patada, creo que va a ser futbolista".

La Uchulú reaparece con nueva figura tras someterse a tres cirugías estéticas en un solo día

Etza Reátegui Wong, más conocida como La Uchulú, sorprendió al público al reaparecer con una renovada imagen tras haberse sometido a un intenso cambio físico. La popular influencer decidió realizarse tres intervenciones quirúrgicas de manera simultánea: una lipotransferencia, luxación de costillas y reducción de la manzana de Adán, todo en una sola jornada.

En una entrevista exclusiva para el programa América Hoy, la también youtuber no ocultó su emoción al ver los resultados: “Hace un momento he visto mi cuerpo y está espectacular. Yo no tenía cintura, ñaña. Cada vez que utilizaba un vestido o cualquier pantalón se me veía cuadradísima, pero ahora ya me veo espectacular con cuerpito de arena”, expresó con alegría. Según comentó, estas operaciones respondieron a las inseguridades que venía cargando desde hace tiempo.