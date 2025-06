Rosángela Espinoza lanzó un comentario sarcástico sobre la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, calificándola de “circo”. Su burla no pasó desapercibida y provocó una rápida y contundente reacción del chico reality, quien le respondió en pleno set de ‘Esto es Guerra’, dejando a todos boquiabiertos.

Rosángela Espinoza se burla de la boda de Alejandra y Said y él la ‘cuadra’

Rosángela Espinoza causó gran molestia en Said Palao al tildar como un “circo” su boda con Alejandra Baigorria. En la reciente edición de ‘Esto es Guerra’, la popular ‘Rous’ no se guardó nada y criticó con una dura palabra la unión matrimonial de la pareja.

“El amor existe, así como he visto el matrimonio de Alejandra y Said, obviamente quedan esperanzas, mucha esperanza”, dijo en un inicio y al ser consultada sobre la diferencia entre un posible matrimonio de ella y el de Said y Alejandra, esta contestó: “El mío no sería un circo”, causando sorpresa en los presentes en el set.

Tras la burla de Rosángela, Said no dudó en responderle: “Broma o todo lo que tú quieras, Rosángela, pero innecesario esos comentarios. A ver, si hubiera sido un circo, estuvieras tú presente de todas maneras, pero evitemos esas cositas”, dijo Said Palao poniéndole parche a la chica reality.

Por su parte, Alejandra Baigorria no se quedó atrás y añadió: “El circo lo hicieron los demás, yo y mi esposo lo hicimos felices, así que, mejor el que quiera opinar, para otro lado”, sentenció la ‘Rubia de Gamarra’ haciendo referencia a las distintas polémicas que se suscitaron en su matrimonio con el modelo.

Said Palao habla de su matrimonio con Alejandra Baigorria tras más de un mes de casados

Luego de cumplir 47 días como esposos, Said Palao se presentó en el programa ‘Mande Quien Mande’ y no evitó las preguntas sobre su vida matrimonial con Alejandra Baigorria. En conversación con María Pía Copello, el chico reality compartió cómo ha sido esta nueva etapa a poco más de un mes de su boda.

Para Said, el matrimonio no ha traído grandes cambios en la dinámica de pareja, pues ya convivían antes de formalizar su unión. “Es casi lo mismo. Yo ya vengo conviviendo con Ale y nosotros no vemos el futuro después del matrimonio, ya lo venimos planeando desde antes”, comentó.