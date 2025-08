Originaria de la provincia de Lamas, en San Martín, la artista reside ahora en Tocache, donde asegura que el cariño del público se mantiene vigente. “Es una ciudad muy linda y acogedora, Tocache siempre me ha dado trabajo. Su linda gente me quiere, me aprecia, me respeta, para ellos nunca he muerto. Maricuchita sigue viva en todo lugar”, comentó en una entrevista para el programa Sumaj Tocache.