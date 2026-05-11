Gobierno oficializa feriado no laborable este 14 de mayo en un único distrito del Perú

La disposición, respaldada por la Municipalidad Provincial, tiene como objetivo oficializar el feriado cada 14 de mayo, resaltando el valor de esta festividad religiosa y cultural para la comunidad local.

La provincia de Yauyos, en la región Lima, contará este miércoles 14 de mayo con un feriado no laborable oficializado mediante una ordenanza municipal difundida en el Diario Oficial El Peruano. La disposición comprende tanto a empleados del sector público como privado y tiene como finalidad permitir que la población participe en las festividades religiosas en honor al Señor de la Ascensión de Cachuy.

La medida fue aprobada por la Municipalidad Provincial de Yauyos como parte de las celebraciones patronales que cada año rinden homenaje al santo patrono de la provincia y de sus 33 distritos. Además de las actividades litúrgicas, estas fechas incluyen diversas manifestaciones culturales y costumbristas que congregan a visitantes de distintas zonas del país.

¿Por qué se declaró feriado no laborable este 14 de mayo en Yauyos?

La Ordenanza Municipal N.° 003-2026-MPY dispone que cada 14 de mayo sea considerado día feriado no laborable en toda la jurisdicción de Yauyos. De acuerdo con el documento oficial, la decisión busca reconocer e institucionalizar la importancia que tiene la festividad del Señor de la Ascensión de Cachuy para los habitantes de la provincia.

Las autoridades precisaron que esta medida facilitará la participación de trabajadores, funcionarios, turistas y ciudadanos en las actividades religiosas y culturales organizadas por la festividad. También indicaron que, en el caso del sector público, las horas no trabajadas deberán recuperarse posteriormente, conforme a lo que establezca cada institución. En el ámbito privado, la compensación deberá acordarse entre empleadores y trabajadores.

Señor de la Ascensión de Cachuy: la festividad que moviliza a Yauyos

La celebración tiene como principal escenario el distrito de Catahuasi, y uno de sus actos más representativos es la peregrinación hacia el santuario de Cachuy. Durante el trayecto, miles de fieles recorren zonas montañosas en señal de fe y agradecimiento por favores recibidos, así como para realizar pedidos relacionados con la salud, el empleo y la unión familiar.