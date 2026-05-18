Padre de Gabriel Meneses rompe el silencio tras delicada operación: “Todo fue un éxito”

Gabriel Meneses fue operado con éxito tras sufrir una grave lesión en la columna durante una competencia de 'Esto es Guerra' .

La salud de Gabriel Meneses generó preocupación entre sus seguidores luego del aparatoso accidente que sufrió durante una competencia en 'Esto es Guerra'. El joven actor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la columna, situación que mantuvo en alerta a su familia y al público que sigue su evolución.

Su padre, Javier Meneses, fue quien compartió detalles del delicado momento familiar. A través de sus redes sociales, contó que acompañó a Gabriel antes de ingresar a la sala de operaciones y destacó la actitud positiva que mostró pese al difícil panorama.

Minutos antes de la cirugía, Javier le preguntó cómo se sentía. La respuesta del actor reflejó tranquilidad y optimismo: “Voy a salir como nuevo”.

Aunque Gabriel intentó transmitir calma, su padre reconoció que vivió horas de mucha tensión mientras esperaba noticias del procedimiento. En Facebook, expresó la angustia que sintió al ver a su hijo de 23 años enfrentar una operación en la columna.

“Qué experiencia para más intranquila. A mi menor hijo Gabriel, de 23 años, lo operaron de la columna vertebral por una fractura (rota) en dos, vértebra lumbar L2. ¡Pobre, tan joven, caray, y le pasa esto! A Dios gracias, él estaba muy tranquilo y yo nervioso”, relató.

Tras casi dos horas de intervención, Javier confirmó que la operación terminó de manera favorable. Además, agradeció al especialista encargado y compartió su alivio al saber que Gabriel iniciaría una nueva etapa enfocada en su recuperación.

“Pero a Dios gracias, la operación (2 horas) fue un éxito. Agradecer al Dr. Alberto Salazar, un capo. Así que ya, uffff, más tranquilo y a recuperarse, querido y amado hijo. PD: Gabriel es mi clon.”, concluyó.

La fuerte caída de Gabriel Meneses en EEG

El accidente ocurrió el 12 de mayo durante una prueba física de 'Esto es Guerra'. Gabriel Meneses competía contra Raúl Carpena cuando perdió el control en pleno circuito y terminó impactando con fuerza contra una estructura ubicada cerca de la piscina del set.

La emergencia fue atendida de inmediato por el equipo de producción y el personal médico del programa. Debido a la intensidad del golpe, el actor fue trasladado rápidamente a una clínica, donde los primeros exámenes revelaron fracturas en las vértebras lumbares.

Desde el centro médico, Gabriel apareció ante cámaras para explicar su estado y llevar tranquilidad a sus seguidores. “Tengo fractura en las vértebras. Me están trayendo los resultados de las resonancias para ver si es fractura en una o en dos. Lo que me tranquiliza es que puedo mover todo”, declaró.

El joven también recordó cómo sintió el golpe al momento de la caída y describió el dolor que experimentó tras el impacto. “Al caer me golpeé con mi propia rodilla y como que eso me noqueó un poco. Sentí todo el corrientazo atrás y era un dolor que me dejó en shock. Simplemente estaba concentrado en respirar”, detalló.