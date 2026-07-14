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¿Está en riesgo el consumo de pollo? Senasa declara EMERGENCIA SANITARIA por gripe aviar y dicta estrictas prohibiciones

El Senasa declara una emergencia sanitaria de 90 días debido a la gripe aviar para contener el brote detectado en Lima.

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    ¿Está en riesgo el consumo de pollo? Senasa declara EMERGENCIA SANITARIA por gripe aviar y dicta estrictas prohibiciones
    Influenza aviar: Senasa oficializa emergencia sanitaria e impone medidas obligatorias. | Composición Wapa
    ¿Está en riesgo el consumo de pollo? Senasa declara EMERGENCIA SANITARIA por gripe aviar y dicta estrictas prohibiciones

    Con la Resolución Jefatural Nº D000104-2026-MIDAGRI-SENASA-JN, publicada el 13 de julio en el Diario Oficial El Peruano, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró la emergencia sanitaria preventiva en todo el país por 90 días. La medida apunta a controlar el brote de gripe aviar altamente patógena detectado en Lima.

    Alerta de gripe aviar en Perú: ¿Dónde se detectaron inicialmente los casos en Lima?

    La decisión de las autoridades se tomó tras detectar casos esporádicos de esta infección en aves de corral, específicamente en pollos. Los contagios fueron detectados en Carabayllo y Cañete, en Lima.

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    Gracias al sistema de detección inmediata, estas áreas fueron aisladas para controlar la situación. Aun así, el Gobierno instruyó realizar acciones de vigilancia a nivel nacional para prevenir que el virus se extienda a otras zonas.

    Medidas y restricciones implementadas por Senasa tras detectar la gripe aviar

    Durante los próximos 90 días, Senasa estableció restricciones en todo el territorio. Queda prohibido que cualquier persona o entidad realice las siguientes actividades hasta el cese de la emergencia:

    • Transportar aves domésticas y productos de riesgo en las áreas afectadas sin la correspondiente autorización de Senasa.
    • Transportar aves y productos de granjas registradas sin el certificado sanitario del veterinario autorizado por Senasa.
    • Realizar traslados de aves y sus productos sin el documento sanitario oficial.
    • Abandonar aves, vivas o fallecidas, en espacios públicos o cursos de agua.
    • Organizar eventos como peleas de gallos o ferias en las que se congreguen aves.
    • Manipular aves sospechosas de gripe aviar sin equipo de protección adecuado.

    La normativa también establece obligaciones, como el aislamiento y la cuarentena estricta de las granjas afectadas. Los dueños deberán instalar pediluvios desinfectantes y sacrificar a los animales infectados.

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    Impacto en el consumo de pollo y otras aves de corral

    A pesar de la situación, Senasa aseguró que la seguridad alimentaria y el suministro de productos avícolas no se verán afectados. Asimismo, indicó que las exportaciones peruanas se mantendrán regulares con sus socios comerciales.

    Restricciones tras el brote de gripe aviar
    Restricciones tras el brote de gripe aviar
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Está en riesgo el consumo de pollo? Senasa declara EMERGENCIA SANITARIA por gripe aviar y dicta estrictas prohibiciones
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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