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¿Se suspenderán las clases? Esto informó el Minedu tras activar su plan de emergencia por el Fenómeno El Niño

El Minedu implementa un plan de emergencia por el fenómeno El Niño, que afecta a seis regiones del país.

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    ¿Se suspenderán las clases? Esto informó el Minedu tras activar su plan de emergencia por el Fenómeno El Niño

    Las clases presenciales están en riesgo. El aumento de fenómenos climáticos asociados al fenómeno El Niño ha llevado al Ministerio de Educación (Minedu) a activar un plan de emergencia en seis regiones del Perú. Este plan se centra en ofrecer apoyo técnico a las direcciones regionales de Educación (DRE) y a las unidades de gestión educativa local (UGEL) de las ciudades afectadas. ¿Se suspenderán completamente las clases presenciales? Aquí te contamos los detalles.

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    Minedu responde al fenómeno El Niño con medidas de emergencia en estas provincias

    Con base en las observaciones climáticas, Minedu ha enviado comisiones técnicas a seis regiones del Perú, incluidas Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto y Lima Provincias (Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos). Estas zonas enfrentan un alto riesgo de inundaciones, lluvias intensas y daños graves en la infraestructura escolar.

    El propósito del plan de emergencia es reducir los impactos del fenómeno El Niño en áreas vulnerables y proteger la infraestructura educativa para prevenir la interrupción de clases presenciales en situaciones de emergencia climática. Estas medidas no implican una cancelación o suspensión total de las actividades académicas.

    “Nuestra gestión asegura que toda la información será proporcionada a la comisión de transferencia. Mi compromiso, durante el corto tiempo que estaré en el cargo, es realizar la transferencia de manera transparente y eficiente", destacó el ministro de Educación, Jorge Marticorena.

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    Minedu aplica medidas para asegurar la continuidad del año escolar 2026

    Con estas medidas, el ministerio busca fortalecer la infraestructura escolar y garantizar la continuidad académica mediante metodologías adaptativas en situaciones de emergencia.

    En este sentido, el ministro de Educación exhortó a docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia a mantener la calma y confiar en las acciones preventivas del Gobierno para desarrollar el año escolar con normalidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Se suspenderán las clases? Esto informó el Minedu tras activar su plan de emergencia por el Fenómeno El Niño
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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