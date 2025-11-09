Jorge Luis Salinas galardonado en los Latin American Fashion Awards 2025: honra a Gamarra y a las artesanas peruanas

Jorge Luis Salinas galardonado en los Latin American Fashion Awards 2025: honra a Gamarra y a las artesanas peruanasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En una noche llena de glamour y talento, Jorge Luis Salinas se llevó el reconocimiento a “Proyecto Artesanal del Año” en los Latin American Fashion Awards 2025, celebrando la creatividad y tradición de la moda latinoamericana.
El diseñador, al frente de su marca J. Salinas, destacó la importancia del trabajo manual, la sostenibilidad y las raíces culturales que inspiran cada colección. Durante la ceremonia, que reunió a importantes figuras del sector, Salinas agradeció a su equipo y a las manos artesanas que hacen posible su propuesta, consolidándose como referente del estilo y la innovación.
LEER MÁS: Karla Bacigalupo impacta en la cena de bienvenida del MU 2025 con un vestido inspirado en Tailandia
Jorge Luis Salinas triunfa en los Latin American Fashion Awards 2025
Durante la ceremonia, que contó con la presencia de figuras internacionales, Jorge Luis Salinas subió al escenario visiblemente emocionado. En su discurso, dedicó el reconocimiento a las “manos artesanas” del Perú y al reconocido emporio comercial de Gamarra, el barrio limeño donde comenzó su carrera.
“Gracias por este premio. Este premio se lo dedico al Perú y a todas las artesanas por su maniobrabilidad e ingenio. Hemos reivindicado a nuestro país como potencia textil en el mundo. Quiero agradecer a mis padres, a mis hermanos, a mi equipo y especialmente a Gamarra, porque por ellos aprendí lo que sé hoy. ¡Arriba Perú!”, expresó Salinas durante el evento.
Tras la ceremonia, la marca J. Salinas compartió en redes sociales un mensaje que destacó el carácter colectivo de este reconocimiento. “Este logro no es solo mío, es de todo mi equipo, de las manos artesanas que transforman cada hilo en arte, y de ustedes, que creen y apoyan este sueño cada día. Hoy el Perú brilla ante los ojos del mundo, mostrando la fuerza, el talento y la magia de su creatividad artesanal”, se puede leer.
TAMBIÉN LEER: Karla Bacigalupo causa sensación en Miss Universo 2025 con un vestido shipibo-konibo que rinde homenaje al Perú
El galardón otorgado a Jorge Luis Salinas resalta la relevancia del trabajo artesanal y la creatividad peruana dentro del panorama latinoamericano de la moda. A lo largo de su carrera, el diseñador ha logrado combinar la herencia textil con la innovación en el diseño y un fuerte compromiso con la sostenibilidad, estableciendo así un modelo competitivo a nivel internacional.
Su distinción como “Proyecto Artesanal del Año” consolida su rol como referente de una moda ética y responsable. La colección presentada en el evento se distingue por el uso de materiales autóctonos y técnicas tradicionales, como el tejido manual y fibras como el algodón pima, trabajando de la mano con comunidades de artesanas que elevan la confección nacional y proyectan su talento en escenarios globales.