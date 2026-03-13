Dos producciones de Fundación Norma y Leo Werthein premiadas en Mi Primer Festival de Lima

Las producciones “El misterio de la estrella parpadeante” y “¿Qué Te Imaginas?”, disponibles en DIRECTV, DGO y SKY+ , fueron galardonadas en el festival internacional de cine .

Dos producciones audiovisuales educativas realizadas por el clúster de entretenimiento educativo Escuela Plus, de la Fundación Norma y Leo Werthein (FNLW), fueron galardonadas en el undécimo Mi primer festival de cine desarrollado en Lima.

Se trata del primer festival internacional de cine y nuevas tecnologías para infancias y juventudes del Perú, que promueve el cine como herramienta de transformación social mediante la alfabetización audiovisual y mediática, con un enfoque comunitario y de derechos.

En su 11ª edición, el festival se realizó en Lima con funciones presenciales y virtuales, además de talleres y actividades gratuitas para niñas, niños y adolescentes, y con más de 80 películas proyectadas en 14 sedes para invitar a las infancias a reflexionar, desde el cine, sobre la realidad nacional y la crisis ambiental.

Este año el festival llevó la denominación Edición solar, por ser la primera vez que se implementan paneles que permitieron proyecciones innovadoras alimentadas 100% con energía renovable.

El misterio de la estrella parpadeante, la primera serie de ficción realizada para Escuela Plus recibió el Premio a Mejor Serie (Jurado Infantil) por su sensibilidad, humor y su capacidad para acercar conceptos astronómicos a niñas y niños mediante una narrativa accesible y visualmente atractiva.

Esta serie sigue a cuatro amigos que, durante una travesía nocturna se encuentran con una criatura mágica y sabia. En 10 episodios, el contenido invita a los más pequeños a explorar el universo con curiosidad, asombro y espíritu aventurero.

En tanto, QTI (¿Qué Te Imaginas?) obtuvo una Mención Honrosa en Contenidos Educativos Interactivos por su propuesta transmedia que integra arte, educación e inteligencia artificial, desarrollada con el apoyo del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba); el taller de arte para las infancias ETRA; y la Galería de Arte Benzacar.

“QTI” invita a las infancias a reinterpretar las obras de grandes artistas, para que exploren e imaginen una nueva versión de estas, aplicando herramientas de la Inteligencia artificial a través del sitio web https://queteimaginas.org/

Escuela Plus (E+) llega a millones de hogares a través de DIRECTV y las plataformas DGO (en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay) y SKY+ (en Brasil), además de su alcance global vía https://escuelaplus.com/ y YouTube.

Los reconocimientos obtenidos en este festival consolidan a Escuela Plus como una de las iniciativas educativas y culturales más relevantes para las infancias y adolescencias de América Latina, destacada por su calidad, innovación y compromiso educativo.

Impulsada por la Fundación Norma y Leo Werthein, E+ es el principal ecosistema regional de entretenimiento educativo, con señal propia, plataforma web, canal de YouTube, recursos pedagógicos y una red activa de escuelas en la región.