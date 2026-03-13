Dos producciones de Fundación Norma y Leo Werthein premiadas en Mi Primer Festival de Lima

Dos producciones de Fundación Norma y Leo Werthein premiadas en Mi Primer Festival de LimaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Dos producciones audiovisuales educativas realizadas por el clúster de entretenimiento educativo Escuela Plus, de la Fundación Norma y Leo Werthein (FNLW), fueron galardonadas en el undécimo Mi primer festival de cine desarrollado en Lima.
Se trata del primer festival internacional de cine y nuevas tecnologías para infancias y juventudes del Perú, que promueve el cine como herramienta de transformación social mediante la alfabetización audiovisual y mediática, con un enfoque comunitario y de derechos.
En su 11ª edición, el festival se realizó en Lima con funciones presenciales y virtuales, además de talleres y actividades gratuitas para niñas, niños y adolescentes, y con más de 80 películas proyectadas en 14 sedes para invitar a las infancias a reflexionar, desde el cine, sobre la realidad nacional y la crisis ambiental.
Este año el festival llevó la denominación Edición solar, por ser la primera vez que se implementan paneles que permitieron proyecciones innovadoras alimentadas 100% con energía renovable.
El misterio de la estrella parpadeante, la primera serie de ficción realizada para Escuela Plus recibió el Premio a Mejor Serie (Jurado Infantil) por su sensibilidad, humor y su capacidad para acercar conceptos astronómicos a niñas y niños mediante una narrativa accesible y visualmente atractiva.
Esta serie sigue a cuatro amigos que, durante una travesía nocturna se encuentran con una criatura mágica y sabia. En 10 episodios, el contenido invita a los más pequeños a explorar el universo con curiosidad, asombro y espíritu aventurero.
En tanto, QTI (¿Qué Te Imaginas?) obtuvo una Mención Honrosa en Contenidos Educativos Interactivos por su propuesta transmedia que integra arte, educación e inteligencia artificial, desarrollada con el apoyo del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba); el taller de arte para las infancias ETRA; y la Galería de Arte Benzacar.
“QTI” invita a las infancias a reinterpretar las obras de grandes artistas, para que exploren e imaginen una nueva versión de estas, aplicando herramientas de la Inteligencia artificial a través del sitio web https://queteimaginas.org/
Escuela Plus (E+) llega a millones de hogares a través de DIRECTV y las plataformas DGO (en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay) y SKY+ (en Brasil), además de su alcance global vía https://escuelaplus.com/ y YouTube.
Los reconocimientos obtenidos en este festival consolidan a Escuela Plus como una de las iniciativas educativas y culturales más relevantes para las infancias y adolescencias de América Latina, destacada por su calidad, innovación y compromiso educativo.
Impulsada por la Fundación Norma y Leo Werthein, E+ es el principal ecosistema regional de entretenimiento educativo, con señal propia, plataforma web, canal de YouTube, recursos pedagógicos y una red activa de escuelas en la región.
Desde este sistema multiplataforma, Escuela Plus impulsa contenidos que integran educación, cultura y lenguajes contemporáneos, ampliando el acceso al conocimiento y ayudando a reducir la brecha educativa digital.