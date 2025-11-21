Aunque Karla Bacigalupo no ingresó al Top 30, deslumbró en la pasarela final de Miss Universo 2025 con un vestuario diseñado por manos peruanas.

Karla Bacigalupo, representante de Perú en Miss Universo 2025, captó todas las miradas la noche del 19 de noviembre durante las galas preliminares. La modelo desfiló con vestuario diseñado exclusivamente por talento peruano, tanto en su traje típico como en el vestido de gala, resaltando la identidad y calidad de la moda local.

Sus propuestas unieron simbolismo andino y técnicas contemporáneas, consolidando su presencia como favorita y demostrando que las manos peruanas pueden brillar en un escenario internacional.

Karla Bacigalupo deslumbra en traje típico de Beto Pinedo

El traje típico de Karla Bacigalupo estuvo inspirado en los paisajes andinos y confeccionado con meticulosa artesanía. El diseñador Beto Pinedo, reconocido por su trabajo en vestuarios de certámenes, fue el artífice de este atuendo principal. La propuesta de este año incorporó una estructura plateada con destellos iridiscentes, simulando grandes alas o abanicos de hielo a los costados, que evocaban la vista del nevado Huascarán al amanecer.

En el escenario, el movimiento de la candidata realzó el efecto visual, con cada elemento reflejando la luz como la nieve que cubre la cima más alta de Perú. Una corona de picos cristalinos reforzó la inspiración en el paisaje andino.

Durante la transmisión, la presentadora explicó: “Perú. Este conjunto se inspira en el punto más alto del país. El Huascarán no es solo una montaña, es un Apu, un espíritu sagrado de los Andes. Representa no solo la vista de la montaña, sino su esencia espiritual. Es Perú”.

Miss Perú cautivó con vestido de gala de José Zafra

El vestido de gala que Karla Bacigalupo lució en la fase preliminar de Miss Universo 2025 fue diseñado por José Zafra. La candidata portó un elegante vestido azul celeste largo, completamente adornado con cristales y lentejuelas. El diseño, basado en patrones geométricos y arabescos, incorporó transparencias estratégicas en la cintura y bajo el busto, además de un cuello alto y mangas largas con flecos de cristales, aportando brillo y dinamismo en cada paso.