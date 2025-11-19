Así lució Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: su traje típico inspirado en el Huascarán se robó el show

Wapa.pe
Karla Bacigalupo durante la preliminar del Miss Universo al presentar un traje basado en la montaña más elevada del país. Su impresionante presentación la posicionó entre las principales contendientes y provocó una reacción inmediata de emoción en las redes sociales.

    Karla Bacigalupo se posicionó como una de las participantes más destacadas en el desfile de traje típico del Miss Universo 2025, luciendo una imponente creación inspirada en el nevado Huascarán, la cima más elevada del Perú y una de las más representativas del continente.

    Desde el instante en que apareció en la pasarela, la Miss Perú 2025 acaparó la atención tanto del público como de los comentaristas oficiales, quienes resaltaron no solo la impactante estética del diseño, sino también el profundo simbolismo que transmitía.

    LEE MÁS: Zully, la tiktoker, conquista miradas con elegante azul marino en exclusivo evento de moda

    Cuando la presentadora del certamen la vio ingresar al escenario, describió su atuendo con una frase que generó interés inmediato entre miles de seguidores: “Perú. Este conjunto está inspirado en el punto más alto del país. El Huascarán no es solo una montaña, Ella es un Apu, un espíritu sagrado de los Andes. Encarnando no solo la vista de una montaña, sino en un Apu, es Perú.” Sus palabras sirvieron como antesala a uno de los momentos más celebrados de la noche.

    El traje de Karla Bacigalupo

    La propuesta artística, confeccionada en tonos plateados con reflejos iridiscentes, reproducía la forma de una gran estructura semejante a alas o abanicos de hielo, que se abrían a ambos lados de la candidata con un movimiento estilizado y lleno de fuerza.

    Cada elemento brillaba como si imitara la nieve que cubre el Huascarán, mientras que la corona, diseñada con picos cristalinos, evocaba las formaciones del nevado bajo la luz de un amanecer andino. A ello se sumó la presencia firme y la mirada intensa de Karla, cuyos ojos azules resaltaron aún más bajo el llamativo tocado que coronaba el conjunto.

    El Huascarán, pieza central de la inspiración, fue elegido por su relevancia. Situado en la Cordillera Blanca, dentro del Parque Nacional Huascarán en Yungay, Áncash, este monte es considerado un tesoro natural y espiritual del Perú.

    La cosmovisión detrás del traje típico

    Además de ser la montaña más alta del Perú y de los trópicos, el Huascarán representa un símbolo que va más allá de su imponencia física, integrándose profundamente en la cosmovisión andina. Desde la época incaica, esta cumbre no se concibe solo como un enorme nevado, sino como un Apu, nombre otorgado a las montañas protectoras y veneradas por las comunidades andinas.

    En la actualidad, muchas personas en el país continúan honrando a estos espíritus tutelares, preservando una tradición que forma parte esencial de la identidad cultural del Perú.

    Esa dimensión sagrada fue precisamente la que quiso resaltar la organización del Miss Universo al presentar el traje de Karla Bacigalupo. Al referirse al Huascarán como “un Apu”, se buscó transmitir no solo un impacto visual, sino un mensaje que vinculara al Perú con sus raíces, su legado ancestral y la profunda relación entre la naturaleza y la espiritualidad andina.

    Así lució Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: su traje típico inspirado en el Huascarán se robó el show
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

